Tornando alla nostra ricetta del giorno, ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 250 g di mascarpone;

c) 4 cucchiai di zucchero;

Per i pancake

a) 2 uova;

b) 150 g di farina di riso;

c) 50 g di fecola di patate;

d) 200 ml di latte;

e) 1 noce di burro;

f) bicarbonato e cacao amaro q.b.

Procedimento

Innanzitutto, bisogna preparare i pancake. In una ciotola inserire le uova e lavorarle con il latte. Poi, aggiungere la farina e la fecola di patate. Mescolare e aggiungere un pizzico di bicarbonato. Successivamente, in una padella far sciogliere una noce di burro. Prendere un mestolo di preparato e versarlo nella padella. Far cuocere per 1 minuto a lato e lasciar raffreddare i pancake in un piatto.

A questo punto, bisognerà preparare la crema. Con l’aiuto delle fruste elettriche lavorare i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Unire il mascarpone a temperatura ambiente e mescolare con movimenti circolari e lenti.

Infine, bisognerà comporre il tiramisù di pancake. In un piatto versare un po’ di crema, poi un pancake, poi ancora la crema e una spolverata di cacao amaro. Ripetere l’operazione per almeno 2 o 3 strati. In modo da creare dessert monodose da 3 strati ciascuno.

A questo punto, far riposare in frigo almeno 1 ora prima di servirlo. Ed ecco che sarà impossibile resistere al facilissimo tiramisù soffice, cremoso e leggerissimo che sta spopolando.