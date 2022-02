Sappiamo bene che nonostante le buone intenzioni, non sempre il tempo a disposizione ci permette di preparare quello che vorremmo. Eppure sono numerose le ricette che possiamo preparare in poco tempo e mangiare con grandissimo gusto e, addirittura, spendere poco.

Per quanto riguarda la pasta, ad esempio, avevamo svelato come fare una pasta stellata da chef con una sola cipolla rossa. E che dire di questa ricetta della cucina povera napoletana per preparare in poco tempo un piatto da Re.

Oggi invece ci focalizzeremo su una preparazione ricca e sostanziosa che saprà colmare con gusto le esigenze dei commensali più affamati.

Impossibile resistere a questo rotolo salato dal cuore filante da cucinare al volo a pranzo e cena

Quello che presentiamo può tranquillamente considerarsi piatto unico dal momento che la preparazione è piuttosto sostanziosa.

Le proporzioni indicate sono per una preparazione da 6-7 persone.

6 uova;

400 g patate lesse;

100 g prosciutto;

mozzarella;

30 g formaggio spalmabile;

pangrattato;

60 g parmigiano;

formaggi a piacimento;

prezzemolo.

Se non ne disponiamo già, la preparazione parte dalla cottura delle patate che dovranno essere lessate e successivamente schiacciate. Ottenute le nostre patate, in un contenitore romperemo le uova aggiungendo sale, parmigiano, un cucchiaio di pangrattato e mescoliamo il tutto.

Successivamente disposiamo il composto di uova su una placca foderata con carta forno ed inforniamo a 180° per 6-7 minuti.

Come procedere

Mentre la frittata cuoce nel forno, aggiungiamo alle patate del formaggio spalmabile, del sale ed il prezzemolo tritato finemente e mescoliamo. Quando la frittata sarà cotta estraiamola dal forno e successivamente disponiamo le patate schiacciate sopra di essa. A questo punto disporremo sulle patate anche la mozzarella (ben scolata) e il prosciutto. Aiutandoci con la carta da forno arrotoliamo il tutto per poi inserire in uno stampo da torta salata o plumcake.

Aggiungere un’ulteriore spolverata di pangrattato sulla cima e mettere in forno a 200° per 10 minuti fino ad ottenere una golosa crosticina. Al termine della cottura potremo sfornare e portare in tavola un piatto sostanzioso e ricco di gusto.

Possiamo inoltre insaporire il rotolo farcito come vogliamo, magari con delle melanzane grigliate al posto del prosciutto, o magari provare l’abbinamento scamorza e speck.

Quindi è impossibile resistere a questo rotolo salato, gustoso e versatile.