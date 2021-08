Dopo l’azzurro e il rosa pastello, una nuova tinta si conferma protagonista anche di questa stagione estiva. Stiamo parlando del color verde menta, che aveva iniziato a spopolare già da questa primavera. Sono tantissime le donne che lo stanno scegliendo anche per le calde giornate estive, per via della sua incredibile versatilità.

Questo colore è perfetto per occasioni più mondane e per eventi speciali, ma è ben adattabile anche a look più formali o casual. È assolutamente impossibile resistere a questo raffinato colore primaverile che conquista anche l’estate 2021. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa svelano come usarlo per valorizzare al meglio la propria figura.

Perché indossarlo e in che modo abbinarlo al meglio

Si tratta indubbiamente di una tinta raffinata, che conferma il gusto di chi lo sceglie nella propria palette di colori. Questa tinta delicata conferisce immediatamente un aspetto fresco a chi lo indossa. La vera particolarità, però, è che è possibile indossarlo sia di giorno che di notte e senza mai sbagliare un colpo. In realtà, ne esistono veramente tante sfumature diverse, tutte da abbinare in base ai propri “colori amici” secondo l’armocromia. Suggeriamo di sceglierlo in particolare per cerimonie e piccole occasioni di festa. Il color menta offrirà il modo di non passare inosservate senza cadere per questo negli eccessi!

Impossibile resistere a questo raffinato colore primaverile che conquista anche l’estate 2021

Questo colore valorizza sia le donne con i capelli chiari che le more ed è bellissimo in abbinamento a colori caldi, come il cuoio. Per chi non vuole sbagliare c’è la possibilità di puntare anche su look monocromatici, sempre molto eleganti e di stile.

Per un’occasione più di svago consigliamo di acquistare miniabiti in questa tinta, magari impreziositi da volant o rouches. Ai piedi e sulla borsa non possono mancare tinte oro o piccole dettagli luminosi. È più difficile, invece, portare il color menta nel make up. Non tutti i visi e gli sguardi riescono a reggerlo senza il rischio di perdere in naturalezza.

Come portarlo con discrezione e un altro colore da non lasciarsi sfuggire

Per le persone che hanno ancora qualche dubbio su questa tinta, suggeriamo di iniziare ad inserirlo nel proprio abbigliamento un po’ per volta, partendo, magari, con un bel paio di slingback.

Se, invece, l’obiettivo è quello di risaltare l’abbronzatura, ecco il colore che sta spopolando negli ultimi tempi e come indossarlo impeccabilmente grazie a questa guida.