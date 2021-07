Quante volte capita di essere a corto di idee e non sapere proprio cosa preparare. Sempre le stesse cose, sempre i soliti piatti. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare una ricetta fresca e sfiziosa pronta in pochi minuti. Un piatto di linguine, gamberi e limoncello che allieterà le nostre serate.

Impossibile resistere a questo delizioso piatto di linguine con gamberi e limoncello

Partiamo subito con gli ingredienti per due persone. Ci serviranno 200 grammi di linguine, una buona pasta è fondamentale. Dell’olio extravergine d’oliva, 10 Gamberi freschi se possibile, altrimenti vanno bene anche surgelati ma di buona qualità. Una tazzina da caffè di limoncello fatto in casa o classico limoncello reperibile nei negozi. Un limone bio per la scorzetta, del prezzemolo, sale, pepe e due spicchi d’aglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Procedimento

Sbucciamo accuratamente i gamberi. Eliminiamo il budello che potrebbe risultare amaro. Teniamo da parte la polpa e con le teste prepariamo un fumetto. Ci servirà per insaporire la pasta. Ora tagliamo un po’ della buccia di limone e aggiungiamola ad una pentola con dell’acqua. Mettiamola sul fornello e appena bollirà, saliamo normalmente. Buttiamo la pasta e giriamola con un forchettone per non farla attaccare.

Mentre la pasta cuoce, prendiamo una padella bella larga e aggiungiamo abbondante olio EVO. Con un paio di gambi di prezzemolo e i due spicchi d’aglio. A fuoco medio facciamo imbiondire l’aglio senza farlo bruciare troppo. Se l’olio se sale troppo di temperatura perde parte delle sue caratteristiche salutari e antiossidanti. Successivamente mettiamo i gamberi in padella, li facciamo rosolare e aggiungiamo del pepe.

Quando saranno ben rosolati sfumiamo con il limoncello e aspettiamo che evapori l’alcool. La pasta a questo punto sarà cotta e la scoliamo molto al dente. Trasferiamola in padella e aggiungiamo un mestolo di fumetto per finire la cottura. Grattugiamo un po’ di scorza di limone e facciamo amalgamare.

Ecco qui, impossibile resistere a questo delizioso piatto di linguine con gamberi e limoncello. Prima di servire il nostro piatto, aggiungiamo un’altra grattugiata di scorza di limone e del prezzemolo tritato.