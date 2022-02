L’appellativo di “povero” forse non rende sufficientemente giustizia al valore della cucina tradizionale del nostro Paese. Infatti nella cucina regionale più umile si nascondono le radici più profonde e tutto il gusto della nostra tradizione che riesce a rendere divino anche l’ingrediente più modesto. Ad esempio in Campania hanno dato vita a questa pasta strepitosa a base di patate che salva pranzo e cena in poco tempo e con pochi soldi.

Mentre dalla tradizione toscana arriva questa classica zuppa a base di ortaggi e pane raffermo.

Oggi scenderemo ulteriormente, fino ad arrivare al “tacco dello Stivale”, per fornire una ricetta davanti alla quale sarà difficile mettere un freno alle mascelle.

Si chiamano pettole e sarà veramente impossibile resistere a questo capolavoro della cucina povera pugliese.

Ingredienti e preparazione

Le pettole sono sostanzialmente delle frittele di un particolare impasto realizzato con pochi ingredienti da realizzare in modo semplice. Infatti per cucinare le pettole avremo bisogno di:

150 g patate lesse;

500 g farina 00;

12 g lievito fresco;

400 ml acqua tiepida;

10 g sale;

10 g zucchero;

capperi;

200 g tonno sott’olio.

Cominciamo la preparazione dedicandoci all’impasto che sarà realizzato unendo 500 g di farina ai 150 g di patate e un cucchiaio di zucchero. Cominciamo ad impastare gli ingredienti e nel frattempo facciamo sciogliere 12 g di lievito di birra fresco in un bicchiere di acqua tiepida. Se non disponessimo del lievito fresco possiamo utilizzare quello secco utilizzando metà del peso.

Uniamo al composto il lievito sciolto e cominciamo ad aggiungere gradualmente l’acqua tiepida lavorando costantemente.

Impossibile resistere a questo capolavoro della cucina povera pugliese a base di patate, acqua e farina

Prima di terminare completamente di aggiungere l’acqua dovremo aggiungere al composto anche il sale. Continuiamo a lavorare il tutto fin quando non otterremo un impasto liscio e omogeneo che dovrà risultare vaporoso e appiccicoso. Trasferiamo l’impasto in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e facciamo lievitare per 2 ore. Nel frattempo sminuzzeremo il tonno sott’olio al quale aggiungeremo i capperi dissalati. Al termine della lievitazione di 2 ore aggiungeremo all’impasto il composto di tonno e capperi, impastiamo nuovamente e lasciamo lievitare per altri 30 minuti. A questo punto siamo pronti per friggere le nostre frittelle prendendo un cucchiaio di impasto che tufferemo nell’olio di semi bollente. In pochi minuti le frittelle saranno gonfie e dorate e pronte per essere servite.