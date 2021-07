Diamo il benvenuto al mese di luglio anche a tavola, concedendo più spazio ai frutti di mare nelle nostre pietanze. In particolare in questa sede proponiamo un classico primo piatto con le cozze. Una pietanza semplice e veloce che coniuga l’economicità della ricetta con il gusto, forte e deciso.

Passiamo all’opera, anticipando che sarà impossibile resistere a questi strepitosi spaghetti cacio, pepe e cozze da 10 e lode!

Passiamo a fare la spesa per i nostri spaghetti con le cozze

Ingredienti (per 3-4 persone):

400 gr di spaghetti;

750 gr di cozze;

200 gr di pecorino romano grattugiato;

mezzo bicchiere di vino bianco;

un mazzetto di prezzemolo;

pepe nero macinato;

2-3 spicchi di aglio;

olio extravergine di oliva e sale q.b.;

buccia grattugiata di un limone non trattato.

Prepariamo il condimento del nostro primo piatto

Mettiamo sul fuoco la pentola con l’acqua per la pasta ed iniziamo a pulire le cozze dal bisso. Poi con l’ausilio di uno spazzolino togliamo le impurità esterne, nel mentre le sciacquiamo sotto l’acqua corrente. A questo punto puliamo anche l’aglio e lo trasferiamo in una padella con un giro di olio sul fondo.

Accendiamo il fuoco al minimo e dopo una manciata di secondi (senza soffriggere l’aglio) vi trasferiamo le cozze. Alziamo la fiamma e sfumiamo velocemente con il vino, lasciamo in cottura giusto il tempo di farle aprire. Ora sgusciamole e mettiamo da parte i molluschi liberati dalle valve, poi filtriamo il loro brodo di cottura.

In una padella pulita versiamo il pepe macinato e accendiamo al minimo per tostarlo lievemente. Dopo una manciata di secondi vi versiamo un mestolo di acqua delle cozze filtrata e la lasciamo ritirare lentamente.

Dunque, è impossibile resistere a questi strepitosi spaghetti cacio, pepe e cozze da 10 e lode

Per la nostra crema di formaggio possiamo procedere in due modi differenti (qui al link presentiamo la ricetta del condimento alle zucchine). Possiamo prepararla prima, versando dell’acqua di cottura della pasta in una ciotola e amalgamando il tutto.

In alternativa, aggiungiamo un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta nella padella con il pepe. Poi vi versiamo anche gli spaghetti ben al dente e a seguire il nostro formaggio. Cioè incorporiamo tutto a fiamma medio-bassa direttamente durante gli ultimi minuti di cottura. Poi un po’ prima di spegnere aggiungiamo anche le cozze.

Spadelliamo la pasta e quando sarà mantecata a dovere spegniamo la fiamma. Completiamo quindi con il prezzemolo tritato, un altro giro di pepe e la buccia di limone grattugiata, e siamo pronti. Serviamo il nostro piatto di spaghetti in abbinamento con un bicchiere di Vermentino ligure e il gioco è fatto!

