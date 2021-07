Tra gli abbinamenti che possiamo fare in cucina ce n’è uno particolarmente gustoso, soprattutto in estate: quello tra gamberi e zucchine. Qualche giorno fa abbiamo parlato dei modi più fantasiosi per cucinare questi ortaggi trasformandoli in polpette o in dolci. Oggi ci concentreremo invece su come realizzare un antipasto incredibilmente sfizioso proprio a base di zucchine. E sarà impossibile resistere a questi spiedini di gamberi e zucchine pronti in 20 minuti.

Gli ingredienti per gli spiedini

Per preparare 4 porzioni di spiedini ci serviranno:

a) gamberi grandi o gamberoni;

b) 2 zucchine;

c) aglio;

d) pangrattato;

e) olio d’oliva;

f) pepe e sale;

g) prezzemolo.

Iniziamo la ricetta dei nostri spiedini con la pulizia dei gamberi. Togliamo il guscio, lasciamo la coda e laviamo sotto acqua corrente per rimuovere sabbia e eventuale sporcizia.

Nel frattempo lavoriamo le zucchine. Le dovremo lavare, privare delle estremità e tagliare a fette più sottili possibile. É il momento di passare alla salsa. In una ciotola mettiamo l’aglio e il prezzemolo tritato. Mischiamo e aggiungiamo via via pangrattato, pepe e olio regolando di sale. Quando il composto è diventato omogeneo mettiamolo a riposare per qualche minuto.

Possiamo procedere con la composizione degli spiedini. Prendiamo il bastoncino e avvolgiamo una fetta di zucchina su ogni gambero. Ricopriamo il bastoncino per tutta la lunghezza e il gioco è fatto.

Non appena abbiamo completato l’operazione accendiamo il forno a 180 gradi. Disponiamo sulla teglia della carta forno e appoggiamo tutti gli spiedini dopo averli passati nella salsa a base di pangrattato.

20 minuti di cottura e siamo pronti per servire gli spiedini ben caldi. Per impreziosire il piatto possiamo aggiungere le foglie di prezzemolo rimaste e spruzzare con il limone.

Per esaltare al meglio l’abbinamento tra gamberi e zucchine lo chef consiglia un vino bianco fermo dal sapore deciso. Se invece preferiamo le classiche bollicine possiamo optare per un Valdobbiadene Extra Brut.