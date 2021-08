Mancano pochissimi giorni a Ferragosto, il giorno più festaiolo di tutta l’estate. Si festeggia ogni anno il 15 di agosto e c’è chi lo dedica alle scampagnate fuori porta, o a grigliate e picnic in compagnia di amici e parenti.

Chi opterà per l’opzione barbecue dovrà assolutamente conoscere i segreti inconfessabili per cuocere la carne come un vero professionista.

Abbiamo pensato, però, anche a chi non ama particolarmente la carne, ma gradisce di più il profumo e la freschezza dei prodotti di mare. Uno dei pesci più pregiati e gustosi è senza dubbio il tonno. Inizieremo, quindi, a preparare la prima versione di questi fantastici spiedini al tonno impreziositi da una croccantissima crosta di pistacchio. Sono così buoni che lasceranno tutti a bocca aperta.

Successivamente passeremo ad una versione degli spiedini ancora più fresca, preparata con dei gustosissimi frutti di mare. Iniziamo subito.

Impossibile resistere a questi spettacolari spiedini di Ferragosto al tonno e frutti di mare

Iniziamo tagliando il tonno a cubetti, che poi infilzeremo negli stecchini di legno. A questo punto passiamo i cubetti di tonno nell’olio, quindi lasciamoli momentaneamente da parte in un piatto.

Concentriamoci ora sulla preparazione della crosta croccante ai pistacchi. Prendiamo i pistacchi e iniziamo a tagliarli, fino ad ottenere una granella. Facciamo attenzione che i pezzi di pistacchio non diventino troppo piccoli, o simili a polvere, altrimenti la nostra crosta perderà in croccantezza.

Passiamo gli spiedini di tonno nella granella di pistacchi, facendo attenzione a ricoprire completamente il tonno.

La cottura

Facciamo scaldare sul fuoco una padella antiaderente, su cui metteremo un foglio di carta forno e un filo d’olio. La carta forno servirà per non far bruciare la granella di pistacchio.

A questo punto adagiamo gli spiedini nella padella e lasciamoli cuocere. I tempi di cottura, ovviamente, varieranno in base alla grandezza dei cubetti. L’ideale sarebbe limitarsi a scottare il tonno per mantenerlo rosato all’interno. In questo modo sarà ancora più morbido e davvero delizioso.

Ultimiamo con un ultimo tocco di sapore con sale, olio e pepe a piacere. Questi ottimi spiedini saranno croccanti fuori e morbidi dentro e alla fine tutti ci chiederanno la ricetta!

Ora passiamo ad una versione degli spiedini ancora più fresca, con degli squisiti e freschissimi frutti di mare.

La versione con gamberi e calamaretti

Per questa versione degli spiedini di mare, ci serviranno gamberi e calamaretti. Sgusciamo i gamberi, facendo però attenzione a non eliminare la coda e la testa. Ora puliamo anche i calamari, scartando il necessario e dividendo i ciuffi dal corpo.

A parte laviamo dei pomodorini ciliegini, condiamoli con un filo d’olio e iniziamo a comporre lo spiedino. Per farlo alterneremo un gambero, un pomodorino e un calamaretto. Alla fine condiamo lo spiedino con un filo d’olio e cuociamolo su una griglia preriscaldata. Cuociamolo su entrambi i lati, girandolo a metà cottura. Ed ecco che i nostri fantastici spiedini di Ferragosto saranno già pronti! Sarà davvero impossibile resistere a questi spettacolari spiedini di Ferragosto al tonno e frutti di mare.

