Continua la rassegna di ProiezionidiBorsa dedicata alle ricette veloci perfette per l’estate. Qualche giorno fa abbiamo parlato della rivisitazione di grandi classici come le polpette di zucchine e la pasta alle vongole. Oggi, invece, ci concentreremo su un piatto unico e facilissimo da preparare. E sarà impossibile resistere a queste gustosissime palline al basilico pronte in soli 20 minuti.

Gli ingredienti

Per preparare 4 porzioni di palline al basilico ci serviranno:

a) 250 grammi di ricotta;

b) 120 grammi di mascarpone;

c) 20 grammi di basilico;

d) 50 grammi di parmigiano grattugiato;

e) un cucchiaio di pepe rosa;

f) sale e pepe.

Impossibile resistere a queste gustosissime palline al basilico pronte in soli 20 minuti: la preparazione

Iniziamo la nostra speciale ricetta estiva preparando gli ingredienti. Laviamo il basilico e tritiamolo finemente con un coltello. Nel frattempo togliamo i grumi dalla ricotta e quando abbiamo terminato montiamo per 5 minuti il mascarpone con una forchetta.

Aggiungiamo al mascarpone il grana grattugiato e continuiamo ad amalgamare. Non appena diventa spumoso mischiamolo con la ricotta e regoliamo il sapore con sale e pepe. La base delle nostre palline è pronta. Se non siamo convinti della consistenza dell’impasto il trucchetto è quello di farlo riposare in freezer per dieci minuti.

Adesso possiamo iniziare a preparare le palline. Stendiamo il basilico tritato su un foglio di carta forno e prendiamo un po’ di impasto. Facciamolo rotolare sul basilico finché non è ricoperto del tutto e in contemporanea cerchiamo di dargli una forma rotonda. Ripetiamo l’operazione fino a quando abbiamo esaurito gli ingredienti.

A questo punto possiamo mettere su un piatto da portata e guarnire con dei grani di pepe rosa. Le palline di basilico vanno servite fredde. Se è troppo caldo teniamole per qualche minuto in frigo prima di portarle in tavola.

Se vogliamo creare un piatto multicolore possiamo ripetere il procedimento sostituendo il basilico con un trito di peperoni o con dei semi di papavero.

Per accompagnare le palline lo chef consiglia un prosecco o uno spumante extra dry.