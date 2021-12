Se negli ultimi giorni abbiamo accumulato qualche avanzo di troppo nel frigo non c’è metodo migliore di utilizzarlo che trasformarlo in gustose polpette.

Che siano infatti di carne, di pesce o di verdure, questa tecnica di cucina riesce a regalare enormi soddisfazioni evitando lo spreco alimentare. Ottime come aperitivo per accogliere gli ospiti o da servire come antipasto durante la cena è impossibile resistere a queste 3 facili polpette svuota frigo e salva cena.

Polpette di bollito

Durante il periodo invernale e natalizio c’è chi non può fare a meno della tradizione del cappelletto in brodo di carne. Se tuttavia dopo aver fatto il brodo non sappiamo come smaltire gli avanzi di carne lessa ecco una geniale idea. Dopo aver eliminato le parti più cartilaginose dalla carne tritiamola finemente con un coltello o un mixer. All’impasto aggiungere del formaggio grattugiato, del pane ammollato nel latte, sale e un uovo. Impastiamo e formiamo delle polpette che passeremo nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Per una panatura ancora più croccante possiamo ripetere il passaggio nell’uovo e nel pangrattato 2 volte. Friggiamo in olio bollente e serviamo con la salsa che preferiamo.

Di pesce

Sono altrettanto probabili i casi in cui a seguito dei periodi di festa restino in frigo i classici avanzi di pesce. Che sia salmone, tonno, gamberi o pesce spada poco importa perché, come sempre, arrivano in nostro aiuto le polpette. In questo caso, qualsiasi sia il pesce avanzato, procediamo a tritarlo per poi impastarlo con delle patate lesse. Se temiamo che il composto possa essere poco omogeneo possiamo aggiungere anche in questo caso un uovo nell’impasto. Correggiamo l’impasto di sale e procediamo a formare le solite palline. Queste andranno sempre passate in farina, uovo e pangrattato ma in alternativa potremmo dare una nota più esotica utilizzando del panko.

Impossibile resistere a queste 3 facili polpette svuota frigo e salva cena

Da non trascurare sono anche le polpette dolci, particolarmente preziose nel caso in cui ad essere avanzato è il pandoro. Se infatti vogliamo rendere ancora più goloso questo dolce possiamo ricavarne delle squisite polpette ricoperte di cioccolato e pralinate al cocco.

Prendiamo il pandoro e bagnandolo con poco latte formiamo delle piccole palline. Infilziamo le palline di pandoro con uno stecchino lungo e affondiamolo nel cioccolato fondente.

Infine, guarniremo il tutto con una spolverata di granella di cocco per rendere indimenticabile anche il più comune dei pandori.

