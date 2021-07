In estate anche i dolci devono avere un gusto rinfrescante al palato e un’irresistibile sofficità. È quanto garantisce questa squisita torta in versione semi-fredda che nasconde un ingrediente davvero speciale. Per prepararla occorrono davvero pochi ingredienti, ma la loro perfetta unione rappresenterà uno spettacolo per le papille gustative. È impossibile resistere a questa squisita torta fredda dal gusto eccezionale che piace a tutti, grandi e piccini.

Cosa occorre per preparare la torta semi-freddo al caramello

3 uova medie;

200 grammi di zucchero;

40 grammi circa di acqua;

300 grammi di panna liquida;

qualche biscotto al cioccolato e ripieno di caramello;

una bustina di vanillina.

Per il caramello mou

200 grammi di zucchero;

2 cucchiai di acqua;

120 millilitri di panna fresca;

circa 5 grammi di burro.

Per la base del semi-freddo

200 grammi di biscotti secchi;

100 grammi di burro.

Per la copertura della torta

200 millilitri di panna liquida;

150 grammi di cioccolato.

Il primo passo è la preparazione del caramello mou. In un pentolino inserire l’acqua e lo zucchero e lasciare sciogliere senza mescolare. Il caramello non deve assumere una colorazione scura, altrimenti avrà un gusto amaro. È possibile mescolare con un mestolo di legno solo quando lo zucchero sarà completamente sciolto.

A parte, scaldare la panna sul fuoco e aggiungerla allo zucchero con l’acqua. Suggeriamo di versare anche un pizzico di sale per esaltare ancor più la dolcezza. Quindi togliere dal fuoco e mescolare fino a portare a termine il bollore. Aggiungere anche il burro e lasciare raffreddare qualche ora fino a che diventerà cremoso. Per la copertura basta invece sciogliere il cioccolato nella panna calda e lasciare intiepidire.

Come preparare la torta

Una volta che la copertura e il caramello mou sono pronti è possibile preparare la parte cremosa della torta. Portare a bollore sul fuoco, per qualche minuto, lo zucchero con l’acqua. Bisognerà versare questo sciroppo sulle uova che, nel frattempo, montano in planetaria per circa un quarto d’ora. A questo punto, aggiungere anche la panna precedentemente montata, i biscotti al caramello grossolanamente tritati e la vanillina.

Per la base della torta bisognerà sbriciolare i biscotti e unirli al burro fuso. Poi stenderli sulla base di uno stampo foderato da carta forno e con il bordo removibile e collocare in frigo per 30 minuti. Aggiungere poi anche la crema preparata e far riposare in frigo per 6 o 7 ore. Infine, aggiungere il caramello mou sopra e dopo 2 ore anche la copertura in cioccolato.

Servire questo tripudio di dolcezza dopo un’ora di riposo in freezer.