È vero che in estate si preferisce accendere il forno il meno possibile. Aumentare i gradi in casa è l’ultima cosa che vorremmo, quindi optiamo sempre per piatti freschi. Evitiamo le cotture dei cibi per quanto possibile o le riduciamo al minimo. Per questo motivo difficilmente sforniamo torte in piena estate. Ma rinunciare a questo squisito dolce estivo è davvero impossibile. Non ci pentiremo di aver sudato un po’ più del solito.

Ingrediente fondamentale è la pesca tabacchiera

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La pesca tabacchiera data la sua particolare forma viene chiamata anche “piatta”. Ha un sapore intenso e la sua polpa bianca è dolcissima. Grazie a questo suo gusto particolare si può utilizzare per tante preparazioni, non solo nei dolci. È gustosissima anche abbinata a carne o pesce ad esempio. Ma per gustare al meglio il suo dolcissimo sapore l’ideale è preparare con essa gelati e granite.

Impossibile resistere a questa sofficissima torta estiva che conquisterà tutti con la sua dolcezza

Vediamo ora come preparare questa buonissima torta e cosa ci serve.

Ingredienti

200 gr di farina 00;

300 gr di pesche tabacchiera;

150 gr di zucchero semolato;

200 gr di ricotta vaccina;

60 gr di olio di semi;

2 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

1 limone;

zucchero a velo.

Procedimento

Procuriamoci uno stampo per dolci da 20 cm di diametro per il nostro dolce. Preriscaldiamo il forno a 180° gradi. Ora possiamo lavare le pesche e tagliarle a tocchetti. Mettiamole in una ciotola e condiamole con il succo e la scorzetta di limone. Lasciamole da parte e continuiamo la preparazione. In un altro contenitore rompiamo le uova e montiamole con lo zucchero aiutandoci con uno sbattitore elettrico. Quando sarà ben spumoso aggiungiamo un po’ di olio di semi e la ricotta sgocciolata. Mescoliamo bene con un cucchiaio in legno per non smontare troppo il composto. Non ci resta che unire il tutto in una ciotola più grande e poi aggiungere la farina e il lievito setacciati. Mescolare bene e poi versare il composto nella teglia imburrata e infarinata. Inforniamo a 180° gradi per circa 40 minuti.

Quindi è proprio impossibile resistere a questa sofficissima torta estiva che conquisterà tutti con la sua dolcezza. Una volta sfornata lasciamola raffreddare prima di decorarla con lo zucchero a velo. Gustiamola a colazione con un bel caffè o un cappuccino per cominciare con gusto la giornata. Oppure offriamola agli ospiti per una merenda da leccarsi i baffi.

Approfondimento

In tanti pensano sia un ibrido e si lasciano sfuggire queste pesche buonissime