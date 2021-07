D’estate abbiamo bisogno di mangiare cibi leggeri e freschi, facili da digerire e possibilmente anche veloci da cucinare. Ecco perché nessuno potrà resistere al sapore di questa deliziosa caponata estiva in versione light.

Stiamo parlando di una rivisitazione della tradizionale caponata, in chiave decisamente più leggera di quella che conosciamo.

La caponata è un piatto tipico della cucina siciliana, composto da un tripudio di verdure colorate e gustose. Nell’articolo di oggi, invece, scopriremo una caponata con qualche novità. Questo piatto non appesantirà lo stomaco neanche se mangiata nei mesi estivi, quando il caldo rende più difficile anche la digestione.

Prepareremo un piatto perfetto sia come contorno che come antipasto, ma anche come condimento di una pasta. Scopriamo insieme come preparare questa ricetta.

Impossibile resistere a questa sfiziosa caponata estiva, fresca e pronta in pochi minuti

La caponata tipica siciliana è un piatto delizioso ma, purtroppo, molto ricco di grassi a causa delle varie fritture e delle grandi quantità d’olio utilizzate.

Ecco perché la principale particolarità della nostra ricetta è che non friggeremo nulla.

Una preparazione semplice e veloce

Iniziamo tagliando melanzane e zucchine a cubetti, quindi le disporremo su una teglia da forno ricoperta. Condiamo il tutto con un filo d’olio, un pizzico di sale e inforniamo a 200° per 15-20 minuti, controllando di tanto in tanto.

Continuiamo tagliando a rondelle non troppo spesse il sedano, che sbollenteremo per 10-12 minuti.

A parte mettiamo una padella sul fuoco con cipolla tritata, rosoliamola con un filo d’olio, quindi aggiungiamo olive tagliate a pezzi, capperi e pinoli. Versiamo in padella alcuni pomodorini, un po’ di sugo di pomodoro e il sedano, e lasciamo cuocere il tutto per 10-15 minuti.

Nel frattempo facciamo sciogliere lo zucchero nell’aceto.

Proseguiamo tirando le melanzane e le zucchine fuori dal forno, aggiungiamole alla padella e condiamo il tutto con la salsa di aceto e zucchero. Lasciamo cuocere per altri 10-12 minuti, mescolando di tanto in tanto. E la nostra caponata è pronta!

Questo piatto è ottimo da mangiare freddo, e convincerà proprio tutti. Ecco perché è davvero impossibile resistere a questa sfiziosa caponata estiva, fresca e pronta in pochi minuti.

