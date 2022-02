In molte pubblicazioni tendiamo ad elogiare la cucina regionale italiana portando a conoscenza del lettore alcune perle di gusto. Qualche tempo fa, ad esempio, parlavamo di questo piatto della cucina povera napoletana buonissimo ma a basso prezzo.

La ricetta che proponiamo ricalca lo stesso concetto ed è perfetta per rimediare un pranzo o una cena in pochi minuti.

Arriva dal cuore dell’Italia, dall’Umbria per l’esattezza, terra sapori autentici e intensi, che spesso sono espressi dalla norcineria. Se ci stessimo chiedendo perché i salumi vengano definiti tali, il merito è della città di Norcia, in Umbria. È impossibile resistere a questa pasta che che proponiamo oggi e che non a caso, si chiama norcina.

Facile, veloce, deliziosa

Quello di cui avremo bisogno per realizzare questa fantastica pasta sono:

Salsicce fresche;

panna da cucina;

cipolla bianca;

vino bianco;

pecorino o parmigiano;

pepe;

noce moscata (a piacimento).

L’ideale per la ricetta sarebbe quella di avere salsicce umbre, molto saporite grazie alla presenza di pepe e aglio. Tuttavia, qualsiasi salsiccia italiana andrà benissimo.

Cominciamo tritando finemente la cipolla e mettiamola in padella a fuoco medio insieme a dell’olio e poco sale. Il trucchetto del sale aiuterà a non bruciare la cipolla in cottura.

Successivamente rimuoveremo la pelle esterna alle salsicce e procederemo a metterle in padella sbriciolandole. Con l’aiuto di un cucchiaio di legno continuiamo a sbriciolare le salsicce nella padella tostandole a fiamma alta.

Impossibile resistere a questa pasta con le salsicce pronta in n 15 minuti per pranzo o cena

Quando le salsicce cominceranno a tendere ad un colore leggermente ambrato, sfumiamo con del vino bianco secco e lasciamo evaporare l’alcol. A questo punto potremo aggiungere la panna, una grattata di noce moscata e lasciare insaporire 15 minuti.

Sarà sufficiente il tempo di cottura della pasta, infatti, a fare in modo che il sugo assorba tutti gli aromi della salsiccia.

Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e condiamola con il nostro sugo norcino per poi aggiungere del pecorino o del parmigiano. Abbondante macinata di pepe e possiamo servire.

Una pasta con le salsicce irresistibile e che è ottima anche in occasioni con molte persone.

È possibile infatti preparare il sugo in anticipo in poco tempo e lasciare che questo si insaporisca finché non arrivano gli ospiti.

