L’estate ha portato tanta voglia di trascorrere giornate indimenticabili e piene di svago e divertimento. Serate magiche organizzate in spiaggia, il mare al tramonto o aperitivi con gli amici sono solo alcuni dei momenti principali di una vacanza. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa ha pensato ai migliori look vacanzieri per ognuna di queste occasioni. Di certo sarà impossibile passare inosservate in vacanza con questi 4 meravigliosi outfit per occasioni speciali. Ecco subito tutti i segreti per vestire al meglio in ognuna di queste situazioni.

Per illuminare il momento dell’aperitivo

In vacanza capiterà di certo un aperitivo con amici o amiche. Il nostro consiglio in questa occasione è quello di puntare su paillettes, brillantini oro, lurex e cristallo. Impossibile pensare d’indossare tacchi vertiginosi viste le lunghe camminate, per cui meglio puntare su qualcosa d’impatto. Un mini-dress avvitato e paillettato o top e gonna in lustrini sono la scelta giusta. Ai piedi consigliamo un tacco comodo e un sandalo a pianta larga ed è fondamentale scegliere accessori luccicanti in oro o argento.

Pe una serata danzante in spiaggia

Per ballare nella sabbia, ma con grande stile, il nostro consiglio è di puntare su un total look fluo. Non importa che si tratti di un maxi-dress o di un top con gonna larga. L’importante è puntare su un look monocromatico e fluo. Verde accesso o fucsia evidente sono i colori migliori per una perfetta serata di ballo. Impossibile passare inosservate sotto le luci della spiaggia.

Per piccoli concerti o eventi simili

In vacanza è frequente partecipare anche a piccoli o grandi concerti magari in spiaggia. Anche qui il look monocromatico aiuta parecchio, ma questa volta consigliamo di puntare su tutta l’eleganza del nero. Una bella tuta a gamba larga e magari monospalla è perfetta se abbinata a una borsa a tracolla e comode ciabatte a fascia. Anche qui il consiglio è di puntare sugli accessori vistosi.

Impossibile passare inosservate in vacanza con questi 4 meravigliosi outfit per occasioni speciali

Per completare i 4 look non può mancare anche una possibile idea per la spiaggia al tramonto. Sopra il costume basta indossare un abito lungo e scivolato in tinta corallo o in elegante terracotta. Poi completare con accessori in tinta e comode infradito. Questo trucco serve a vestire perfettamente l’ora del tramonto anche dopo aver fatto un bagno.

Approfondimento

Ecco qualche segreto per un aspetto fresco e naturale anche in vacanza.