Gli italiani hanno riscoperto la bicicletta anche grazie o a causa della pandemia. La possibilità, infatti di una pedalata quando tutte le altre attività sportive erano precluse ha fatto sì che rispolverassimo dal garage le bici di casa. E in questi primi giorni di vacanze estive è sempre più frequente vedere i connazionali con le bici caricate sulle macchine come fanno molti stranieri. Ecco che oggi vedremo per gli appassionati di due ruote ma non solo un tragitto davvero fantastico. Impossibile non innamorarsi di questo percorso tra meravigliosi castelli fiumi e boschi da fiaba che vedremo coi nostri Esperti.

Lungo la via del Sacro Romano Impero

Adesso la facciamo in auto e in bici ma fino a qualche secolo fa questa strada era piena di soldati e cavalli, carri e vettovaglie. È la via che dall’Impero portava in Italia, quella strada del Brennero che ha visto passare tanti eserciti da fare invidia a un videogame. E a testimoniare l’importanza di questo sito le decine di castelli ancora oggi visitabili che dominano la valle dell’Adige. Lungo questa vallata e accostandoci al fiume Isarco delle bellissime ciclabili tra le più apprezzate d’Europa che in 4/5 giorni ci portano dal Brennero fino alla splendida e romantica Verona.

Impossibile non innamorarsi di questo percorso tra meravigliosi castelli fiumi e boschi da fiaba

Percorsi non difficili che non hanno bisogno di esperti del pedale o super eroi della bici che scendono a valle tra boschi e colline, frutteti e correnti d’acqua. Tutte tappe molto interessanti da visitare come Vipiteno, Bressanone, Bolzano, Trento, Ala e Verona.

Qui gusteremo davvero in pieno il sapore delle tradizioni germaniche, tirolesi e italiane. Sentiremo parlare varie lingue e vari accenti assaporando anche splendidi e succulenti piatti tipici locali uniti a birre di qualità. Non preoccupiamoci di qualche caloria di troppo perché con questi percorsi avremo la possibilità di smaltire. Soprattutto se ci inerpicheremo a piedi o sui pedali per fare visita ai castelli e manieri della vallata in cui sembrerà di tornare indietro nel tempo.

