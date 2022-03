Se ci chiedessero qual è il nostro contorno preferito, molti di noi probabilmente non esiterebbero a citare le mitiche patate al forno.

Dorate, croccanti e goduriose, pur nella loro semplicità, potremmo definirle come il contorno della cucina italiana per antonomasia.

Sebbene la ricetta sia molto semplice, abbiamo comunque già avuto modo di scoprire che si presta particolarmente bene a rivisitazione alternative e originali.

Ad esempio, in un articolo precedente, abbiamo svelato il trucchetto da veri chef che ci permetterebbe di rendere le patate strepitosamente crunchy.

Una versione ancora più golosa delle classiche patate al forno, sono poi le altrettanto apprezzate crocchette, che fanno impazzire i bambini e non solo.

Anche in questo caso, non abbiamo dimenticato di suggerire una variazione sul tema, proponendo di aggiungere un ingrediente speciale per insaporirle maggiormente.

Impossibile, poi, non innamorarsi di queste crocchette di patate, che possono essere cucinate anche con friggitrice ad aria e sono davvero leggerissime.

Si chiamano potato pillows e hanno letteralmente conquistato il web e i social.

Del resto, hanno tutte le carte in regola per essere un vero tormentone: pochissimi ingredienti, poco tempo e poca fatica, ma tantissimo gusto.

Vietato pensare che questa variante possa rubarci più tempo del previsto in preparazione e cottura o che sia più difficile da realizzare.

Basta dare un’occhiata alla lista di ingredienti che segue per rimanere piacevolmente sorpresi, visto che comprende unicamente:

1 kg di patate;

80 g di amido di mais;

20 g di Parmigiano;

sale, rosmarino e paprika q.b.

Impossibile non innamorarsi di queste crocchette di patate saporite, leggere e croccanti simili a piccoli gnocchetti

Per prima cosa, è bene come sempre lavare e curare la pulizia delle patate, anche se poi dovremo comunque sbucciarle.

A questo punto, lasciamole lessare per poi schiacciarle in una ciotola e amalgamare anche l’amido di mais, il formaggio e le spezie elencate.

Procediamo lavorando il composto come faremo con l’impasto per pasta fresca, quindi creiamo dei salsicciotti e tagliamoli come per ottenere dei piccoli gnocchetti.

Proprio come faremmo con gli gnocchi, modelliamo la forma imprimendo leggermente sulla pasta i rebbi della forchetta.

Con le dosi sopra riportate, dovrebbero risultare all’incirca una quarantina di gnocchetti.

Condiamo con un filo d’olio e lasciamo cuocere in friggitrice ad aria per circa 25 minuti a 200° C gradi.

Una volta pronti, possiamo deciderli se lasciarci travolgere semplicemente dal gusto intenso delle spezie o se accompagnare con salsine a piacere.