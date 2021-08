Quando il caldo, il tempo e la volontà non aiutano, ecco un piatto veloce, buonissimo ed estremamente facile. Un vero asso nella manica per portare in tavola prelibatezze gustose e di stagione.

La ricetta che la Redazione vuole condividere con i suoi Lettori mette al centro uno degli alimenti più gettonati del momento, ovvero le melanzane.

Un contorno che esprime l’amore e la passione dell’Italia del Sud e che ha fatto innamorare il mondo con una fusione perfetta di semplicità e gusto.

Insomma, una volta provato sarà difficile farne a meno di questo piatto. In particolar modo quando il tempo scarseggia ma non si vuole rinunciare al sapore intenso della nostra amata cucina tradizionale.

Un successo assicurato, grazie soprattutto alle melanzane che regalano tante soddisfazioni in cucina.

Come resistere, ad esempio, alla mitica parmigiana, cremosa e facilissima che non prevede frittura e che sta spopolando?

Deliziosa da sciogliersi in bocca, ecco anche un’altra parmigiana di melanzane che farà impazzire tutti in un sol boccone.

Attenzione, però agli errori banali ma molto comuni che commettiamo con le melanzane, ecco quelli da non fare più.

Impossibile non impazzire per queste melanzane spaccate, semplicissime e gustose si preparano in un lampo

Entriamo nel vivo della nostra ricetta facile e veloce, prendiamo carta e penna e scriviamo tutto ciò che serve per donare al palato di grandi e piccini un viaggio succulento fatto di sapori, colori e profumi del Made in Italy.

Ingredienti

4 melanzane di media grandezza;

600 g di pomodori, consigliati i “Piccadilly”;

3 peperoni;

qualche foglia di basilico fresco;

aglio in polvere, sale, olio extra vergine d’oliva, pangrattato e origano q.b.;

Procedimento

Per preparare delle meravigliose melanzane spaccate e cotte al forno, innanzitutto bisogna lavare e pulire le melanzane, senza eliminare la buccia. Poi, sarà necessario tagliare le melanzane a metà e con un coltello incidere dei piccoli tagli, formando dei quadrati. Infine, salare e mettere a scolare per un’oretta circa.

Successivamente, tagliare a pezzetti le foglie di basilico e inserirle in una ciotola. Poi, tagliare a pezzetti anche i pomodori e i peperoni ed unirli al basilico. Mescolare e condire con un pizzico di sale, l’aglio, un pizzico di origano e un filo d’olio.

A questo punto, prendere le melanzane e asciugarle con un foglio di carta assorbente. Poi, farcirle, spingendo il condimento tra i tagli fatti in precedenza nelle melanzane.

Infine, prendere una pirofila e ungerla leggermente con un po’ d’olio. Poi, sistemare le melanzane spaccate e riempire gli spazi tra una melanzana e l’altra con il condimento eventualmente avanzato in precedenza.

Prima di procedere alla cottura, aggiungere un filo d’olio e una spolverata di pangrattato. Poi, far cuocere a 190 °C per circa 30 minuti. Pian piano si formerà una croccante crosticina e le melanzane spaccate saranno pronte a farci fare un figurone! E sarà impossibile non impazzire per queste melanzane spaccate, semplicissime e gustose si preparano in un lampo!