Vestire bene senza spendere troppo non è difficile quando si punta sui capi d’abbigliamento giusti. Anche nella moda esistono una serie di jolly da sfoderare nelle occasioni più diverse e da abbinare in tantissimi modi straordinari.

Si tratta un po’ di piccole “tele bianche”, da riempire di colore grazie ad accostamenti speciali e super cool. Stiamo ovviamente parlando delle sneakers bianche e sportive, che spopolano nella moda ormai da tantissimi anni. Infatti, è impossibile non averne un paio in scarpiera per questi 10 incredibili abbinamenti da copiare subito, scopriamoli insieme.

Come abbinare le sneakers bianche nelle stagioni fredde

Per passeggiate al parco, al lavoro o in giro per la città, le sneakers bianche sono una vera garanzia di stile e comodità. Abbinarle non è difficile grazie alla loro versatilità, ma farlo in questo modo è il modo migliore per sfidare l’autunno con il massimo dello stile.

Il primo abbinamento suggerito è quello tra sneakers e camicie bianche. È possibile indossare sia modelli con le maniche a balze e sia camicie attillate. L’importante è cogliere la stessa e identica gradazione di bianco per entrambe. Sopra andranno bene tanto il cardigan quanto uno di questi 4 cappotti super alla moda per quest’inverno che tutte vogliono subito avere.

Come usarle nel tempo libero o in giro per la città

Ma per questo clima mite un abbinamento incredibile è quello con i blue jeans e il giubbotto in pelle nera. Insieme a una semplicissima T-Shirt bianca, le sneakers sono il vero dettaglio cool e casual dell’outfit.

Difficile non amare anche l’accostamento tra scarpe bianche e cappotto lungo. Sotto è possibile indossare tanto una gonna plissettata quanto un pantalone morbido a vita alta.

Per valorizzare il po’ di abbronzatura rimasta, il consiglio è di abbinare le scarpe a una gonna mini e a trapezio.

È impossibile non averne un paio in scarpiera per questi 10 incredibili abbinamenti da copiare subito

Le sneakers bianche sono bellissime anche in look total black, per il forte contrasto ottico dei colori.

Esse, poi, sanno dare il loro meglio anche in outfit total white. Bisogna solo fare attenzione, il bianco dei vestiti potrebbe far apparire le scarpe più gialle!

Per questo periodo, inoltre, vince sicuro l’accoppiata con il trench, specie se di colore beige.

Gli ultimi 2 abbinamenti sono con l’elegantissimo tailleur di giacca e pantalone o con un bellissimo maxi-dress.

