La melanzana è una verdura buona per tutte le stagioni. Il suo gusto particolare fa parte della cucina tradizionale mediterranea. Fermina Daza, protagonista del libro “L’amore al tempo del colera”, di Gabriel Garcia Marquez, dapprima le odia e poi le ama. La ragazza associava il suo colore nero al veleno, salvo poi redimersi, nel corso del romanzo, fino ad arrivare ad adorarla. Senza arrivare a questo eccesso, molte persone hanno vissuto lo stesso processo. Dal non mangiarla all’amarla in ogni sua forma.

Dopo aver visto come in pochissimi conoscono questa melanzana gustosa e saporita che non si trova nei supermercati, ovvero la varietà bianca, adesso torniamo all’antico. Una ricetta con la classica melanzana a forma di barchetta. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

4 melanzane lunghe;

1 panino al latte;

20 olive nere;

2 cucchiai di capperi sotto sale;

24 pomodorini ciliegino;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine d’oliva;

basilico.

Impossibile non assaggiare queste principesche barchette di melanzane farcite che faranno navigare in un mare di gusto

Lavare e asciugare le melanzane. Tagliarle in due con l’aiuto di un coltello per poi scavarle delicatamente anche con l’ausilio di un cucchiaino. Mentre prepariamo il ripieno, mettiamo le barchette in una ciotola con dell’acqua per evitare che si anneriscano.

Tagliamo poi a cubetti la parte interna della melanzana che abbiamo asportato. In una padella antiaderente andiamo a preparare il soffritto con l’olio extravergine e lo spicchio d’aglio. Aggiungiamo quindi i cubetti preparati in precedenza e lasciamo cuocere a fuoco medio per sette minuti.

Intanto, laviamo i pomodorini e tagliamoli a spicchi. Versiamoli poi nella padella con le melanzane, insieme al basilico. Eliminiamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo le olive e i capperi. Per questi ultimi, è consigliabile prima lavarli per toglier loro il sale.

Cuociamo ancora per cinque minuti, con i pomodorini che inizieranno piano piano a fare il loro delizioso sughetto. L’ultimo passo è quello di aggiungere la mollica del panino al latte, sbriciolata minuziosamente e completare la cottura con altri 10 minuti, sempre a fuoco medio e girando una volta al minuto. Questo procedimento è importante per far sì che il pane assorba bene tutto il sughetto.

Scolare le melanzane e asciugarle, farciamole poi con il ripieno preparato, infine, andiamo a disporle sulla teglia del forno, dopo averne foderato la superficie con l’apposita carta. Riscaldiamo il forno a 200 gradi e mettiamole all’interno per circa 20 minuti. Gli ultimi tre minuti impostiamo la manopola in posizione grill per gratinare leggermente. Lasciamo intiepidire le nostre barchette e serviamo in tavola. Ecco spiegato perché è impossibile non assaggiare queste principesche barchette di melanzane farcite che faranno navigare in un mare di gusto.