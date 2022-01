La vellutata è uno dei piatti più apprezzati della stagione invernale. Ottima per rifocillarsi durante giornate fredde e ricche di piogge torrenziali, che certamente non mancano a gennaio o a febbraio. Stavolta vedremo come prepararne una con un ortaggio di stagione e cioè il cavolo nero.

Assieme ai fagioli, è nota per essere l’ingrediente più importante della Ribollita o minestra di pane, un piatto della tradizione della Toscana. Sulle nostre pagine, avevamo inoltre già proposto la ricetta di una vellutata con quest’ortaggio e la verza.

Specialmente se già lo si è apprezzato in una delle pietanze citate o in altre, sarà impossibile non amare questa cremosa vellutata scaldacuore al cavolo nero con porro e patate.

Ingredienti per 4 persone

1 cavolo nero;

1/2 cipolla bianca;

1 porro;

1 patata;

sale, olio extravergine di oliva q.b.;

crostini di pane per accompagnare q.b. (facoltativo).

Impossibile non amare questa cremosa vellutata scaldacuore al cavolo nero con porro e patate

Lavare il porro e la cipolla. Tagliarli a rondelle e metterli in una casseruola. Lavare e pulire le foglie di cavolo nero e aggiungerle al resto degli ingredienti citati. Coprirli con dell’acqua e lasciarli stufare a fiamma lenta per circa 30 minuti. Se serve, versare altra acqua nella casseruola durante la cottura.

Al termine di questo lasso di tempo, frullare gli ingredienti. Per ottenere una vellutata cremosa e priva di filamenti, setacciarla in un passino a fori stretti. Fatto ciò, regolare di sale. Saltare in padella i crostini e servirli assieme alla vellutata al cavolo nero con porro e patate ancora calda, meglio se dopo averla irrorata con un filo di olio extravergine d’oliva a crudo. In alternativa ai crostini, si potranno usare delle fette di pane casereccio. Se ne avanza, si può conservare per due-tre giorni in frigo in un contenitore chiuso oppure congelarla.

Approfondimento

La zuppa del contadino da preparare per scaldarsi durante l’inverno