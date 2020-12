Importanti novità per il congedo parentale in aumento per i papà li porta la legge di Bilancio, soprattutto in materia di famiglia. Il congedo parentale in aumento per i papà, è una delle novità contenute nel pacchetto degli emendamenti approvati.

I giorni concessi ai neo papà, o a coloro che adottano o ottengono in affidamento un minore diventano 10.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Con tale emendamento ci si uniforma alla direttiva europea, in base alla quale il papà ha diritto ad almeno 10 giorni di congedo paternità retribuito. Ciò vale sia per il caso di nascita, sia in caso di feto morto. Tutti gli Stati membri hanno tempo fino al 2022 per uniformarsi. Finalmente l’Italia si è uniformata!

Al periodo di congedo, il papà può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo e in alternativa alla mamma.

Importanti novità per il Congedo Parentale in aumento per i papà

Il congedo parentale, non essendo una misura strutturale, viene prorogato e confermato di anno in anno. Progressivamente i giorni sono aumentati, da 4 a 5 nel 2019, da 5 a 7 nel 2020 e da 7 a 10 nel 2021.

Pertanto è un diritto e a volte un obbligo per i neo papà, per coloro che adottano o ottengono in affidamento un bambino, di dedicarsi al proprio figlio. Si può fruire del congedo parentale entro 5 mesi dall’avvenimento. Il papà può usufruire del congedo sia durante il congedo della mamma lavoratrice, o dopo e in maniera non continuata

Le modalità della domanda quasi sicuramente saranno identiche a quelle del 2020:

a) se il congedo viene erogato dall’INPS, il lavoratore dovrà presentare la domanda a mezzo i servizi dedicati;

b) nel caso in cui sia il datore di lavoro a pagare l’indennità, il lavoratore dovrà comunicare, al suo datore di lavoro, i giorni di congedo almeno 15 giorni prima. Il datore di lavoro comunicherà all’INPS i giorni di congedo.

La legge di bilancio ci ha portato effettivamente importanti novità per il congedo parentale in aumento per i papà!

Approfondimento

INPS eroga Bonus di 1.000 euro per servizi di baby-sitting