Gustare un ottimo piatto di pesce non è necessariamente un’attività da rimandare alla prossima estate. Sono tante le persone che consumano, regolarmente e nelle giuste dosi, il pesce anche in autunno o inverno. Farlo conoscendo i migliori trucchi è ancora più semplice.

Quindi, ecco alcuni imperdibili segreti per cucinare divinamente questi squisiti pesci a novembre facendone esplodere il gusto in un lampo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Qualche premessa importante

Il pesce è una delle materie prime che ha bisogno di minore manipolazione in cucina. Basta semplicemente aggiungere gli ingredienti giusti e non sbagliare la cottura per ottenere piatti incredibilmente buoni. D’altronde, basta seguire questi consigli su come insaporire la carne e il pesce per non avere più cibi secchi e stopposi.

La stagionalità è, poi, un fattore importantissimo nella buona riuscita di piatti anche a base di pesce. Usare materie prime di stagione aiuta a gustare prodotti più saporiti.

Come abbiamo già visto, poi, non importa nemmeno tanto la fama che possiede una determinata tipologia di pesce. Per esempio, molti considerano questo pesce povero ma vale oro in cucina se preparato così. Quindi, ecco quali pesci cucinare a novembre e come esaltarne gusto e profumi.

Imperdibili segreti per cucinare divinamente questi squisiti pesci a novembre facendone esplodere il gusto

Tra i pesci che è più facile trovare a novembre troviamo sicuramente la mazzancolla. Si tratta di un crostaceo proveniente dal Mar Mediterraneo e molto simile al gambero. Rispetto a questo, però, la mazzancolla ha un corpo maggiormente compresso lateralmente e un colore tendente al grigio o al marrone.

Oltre a prepararle fritte e grigliare, le mazzancolle sono buonissime nei sughi o servite come antipasti. Tra i migliori modi di cucinarle: spaghetti con mazzancolle, zuppa di pesci e di mazzancolle e mazzancolle in padella.

Altro interessantissimo prodotto reperibile in questa stagione sono i moscardini, proveniente dall’Adriatico del Nord. Il moscardino ha occhi più sporgenti e testa più piccola rispetto al polpo. Sembrerebbe preferibile usare i moscardini più piccoli per la frittura e i grandi per stufati o zuppe. Un abbinamento davvero vincente è con la polenta.

Qualche ultimo utile consiglio

Altro pesce gustosissimo è la zanchetta, anch’esso maggiormente tipico del Mar Adriatico. È un pesce dalla forma abbastanza piatta e asimmetrica e con gli occhi vicinissimi, entrambi sul lato sinistro del corpo. La zanchetta ha un sapore delicatissimo, che la rende saporitissima sia nelle zuppe che nella frittura di paranza.

Ed ecco qualche altro pesce da reperire e cucinare a novembre:

calamaretto;

lampuga;

nasello;

ombrina;

orata;

spinarolo;

triglia.

Approfondimento

Chi non cucina così i fagioli rinuncia a uno stellare piatto povero della tradizione.