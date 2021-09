Su Netflix non manca davvero mai il materiale per intrattenersi e trascorrere delle belle serate, anche in compagnia. Ora che con l’autunno le giornate iniziano ad accorciarsi aumentano le possibilità di ritrovarsi sul divano e godersi un po’ di contenuti.

In questo articolo, scopriremo 3 serie TV da guardare assolutamente e che ci terranno compagnia per tutto l’inverno.

Infatti, sono imperdibili queste serie TV Netflix ispirate a romanzi pieni di intrighi e passione

La prima della lista è la “Cuoca di Castamar”, una serie TV spagnola, ispirata all’omonimo romanzo di Fernando J. Múñez. Composta da 12 episodi, la serie è su Netflix dal 9 luglio 2021 e ha riscosso fin da subito un discreto successo.

È ambientata a Madrid, nel 1720, e la trama è incentrata sulle vicende di una nobile di nome Clara Belmonte. Quest’ultima, dopo alcune vicende legate al padre, è costretta a cambiare vita e ricominciare da zero.

Si ritrova così a lavorare come cuoca nella cucina di Castamar, dove si fa subito notare per le sue capacità.

Oltre alla passione riscoperta per la cucina, Clara riscopre anche l’amore. Si innamora, infatti, del duca di Castamar, Diego, che dopo aver perso le mogli è in piena crisi sentimentale.

Nonostante l’amore ricambiato ed i tentativi di avvicinamento, però, le vite dei due sembrano di fatto inconciliabili. La serie è davvero stupenda, sia per la trama che per la cura maniacale nella scenografia e nei costumi.

Scopriamo ora queste 2 serie TV canadesi

Una serie canadese e americana, molto coinvolgente e avvincente, è “Quando chiama il cuore”, ambientata nel 1910. Uscita nel 2014, su Netflix Italia sono disponibili solo le prime 6 stagioni, mentre la programmazione americana è già all’ottava.

Ispirata al libro “When Calls the Heart” di Janette Oke (1983), questa serie ha trovato spazio anche sui canali RAI.

La protagonista della storia è una giovane e bella maestra, di famiglia molto ricca, che assume un incarico a Coal Valley. In questa cittadina, appena devastata da un’esplosione in una miniera di carbone, incontra Jack, un coraggioso militare. I due, dopo un’iniziale diffidenza, s’innamorano ed instaurano un rapporto molto solido.

Insomma, sono davvero imperdibili queste serie TV Netflix ispirate a romanzi pieni di intrighi e passione. Non è comunque da meno anche la prossima, che si discosta dalle prime due per le vicende narrate, ma è ugualmente molto appassionante.

Stiamo parlando di un’altra serie TV canadese, disponibile su Netflix dal 2017, ossia “Chiamatemi Anna”. Suddivisa in 3 stagioni e 27 puntate, è ispirata al romanzo “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montgomery. Nel 2020, anche la RAI ha deciso di trasmettere le puntate di questa serie TV, aumentandone ancor di più il successo in Italia.

La storia è ambientata nel 1890 e racconta le vicende molto travagliate di Anne Shirley, una ragazza scozzese di 13 anni.

Quest’ultima, rimasta orfana ad appena 3 mesi, viene affidata per errore a due anziani fratelli, entrambi non sposati. Essi, che inizialmente cercavano un ragazzo per sbrigare le faccende in fattoria, si affezionano subito ad Anne, soprattutto Matthew. Anche Marilla, nonostante le remore iniziali, si fa poi conquistare dall’allegria e dalla gentilezza della giovane Anne.

Approfondimento

3 fantastiche serie tv animate da vedere su Netflix anche se si è adulti