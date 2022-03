Abbiamo spesso parlato di alcune possibilità per entrare a far parte dell’organico cosiddetto pubblico. Pensiamo per esempio alle posizioni aperte dal Ministero di Giustizia che, in questi mesi, implementerà il proprio personale di 5.140 nuove unità. Ma è anche vero che, oltre ai concorsi pubblici, esistono anche tante posizioni di lavoro in diverse aziende che operano in Italia e sono parecchio di prestigio. A tal proposito, un noto gruppo bancario periodicamente apre le porte a nuove assunzioni. Ricercano professionisti del settore ma anche volenterosi che sono pronti a imparare un nuovo mestiere. Con le sue sedi sparse in tutto il territorio nazionale, ci sono possibilità di carriera imperdibili.

La Deutsche Bank

La Deutsche Bank AG è una nota banca tedesca, che però opera attivamente in 60 Paesi, tra cui l’Italia. Sul territorio nazionale conta oltre 600 punti vendita con più di 3.500 collaboratori. Al momento sono aperte varie assunzioni nelle Regioni Lombardia e Lazio. La ricerca è finalizzata a trovare laureati e laureandi nel campo economico con competenze informatiche e un buon livello di inglese. Le candidature sono aperte anche a chi non ha nessuna esperienza nel campo finanziario e le figure richieste sono le seguenti:

Client Service Executive;

CLM Analyst;

Corporate Coverage – Graduate Program Italy;

Head of Transaction Monitoring Italy;

IBC&A Grads Italy 2022;

Internship – Institutional & Insurance Sales Support DWS Italy;

Investment Manager – Graduate Programme;

RPA Operations Engineer (Developer);

Sales Coverage Suupport Analyst;

Stage Corporate, Leveraged and Structured Finance.

Imperdibili queste nuove offerte di lavoro con ottime possibilità di carriera presso questa prestigiosa Banca che è alla continua ricerca di nuovi talenti

Per la ricerca di talenti, la DB avvia anche programmi di formazione e possibilità di tirocinio formativo in azienda. Sono principalmente rivolti a laureati e neolaureati in specifici settori. Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria gestionale e titoli affini. Questa azienda, investendo nella formazione di talenti, ha tutto l’interesse a mantenerli all’interno del proprio organico, con ottime possibilità di carriera di notevole rilievo. Lavorare in Deutsche Bank offre concrete possibilità di carriera. Infatti, la Banca è nota per investire costantemente nel team sia a livello di crescita personale e professionale sia a livello di mobilità geografica. L’Istituto di credito, infatti, offre numerose opportunità di spostamenti ai propri dipendenti tra le sedi sia sul territorio nazionale che estero. Puntano su persone che si distinguono per determinazione e apertura al cambiamento. In cambio offre percorsi mirati per accrescere le proprie competenze e conoscenze direttamente sul campo.

Come fare domanda di candidatura

Per candidarsi serve registrarsi sul loro portale e, alla sezione “lavora con noi”, si potrà selezionare la voce interessata e procedere con la candidatura. L’iter di selezione si sviluppa principalmente in una intervista e in una sessione di assessment center, che non prevedono prove tecniche. Imperdibili queste nuove offerte di lavoro con ottime possibilità di carriera.