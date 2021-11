La Gazzetta ufficiale dello scorso 9 novembre, sezione concorsi ed esami, ha pubblicato tante opportunità interessanti per laureati e diplomati. Tra queste, quella che più di altre ci è saltata all’occhio, riguarda il bando per 592 giovani under 28 con il diploma di scuola superiore.

Si tratta di una grande opportunità per tutti coloro, ragazzi e ragazze, che intendono intraprendere un importante percorso professionale e di vita. Infatti, il bando di concorso si rivolge ad aspiranti allievi agenti di Polizia penitenziaria operativi in tutta Italia.

Vediamo i requisiti per accedere, le modalità di svolgimento del concorso e di invio della domanda di partecipazione.

Imperdibile opportunità di lavoro per 592 giovani under 28 solo con il diploma

La selezione è aperta sia ai civili che a volontari in ferma prefissata di 1 o di 4 anni. Parliamo di un unico concorso, ma con numeri di posti e graduatorie diverse. Oggi, infatti, Noi della Redazione ci concentreremo sulla selezione per i civili che non hanno prestato servizio presso le forze armate.

I 592 posti si suddividono in 444 riservati agli uomini e 148 alle donne, che siano maggiorenni ma non abbiano superato i 28 anni.

Tra i requisiti per partecipare rientrano il possesso della cittadinanza italiana, l’età e il godimento dei diritti civili e politici. Seguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’idoneità fisica, psichica e attitudinale, che saranno accertate in sede di concorso.

Prove d’esame

Le prove d’esame si articolano in una prova scritta, fisica, psico-fisica e attitudinale.

La prima prova verterà su domande a risposta multipla o breve su materie di cultura generale o attinenti ai programmi scolastici.

Uomini e donne che si classificheranno rispettivamente tra i primi 888 e 296, accederanno alla prova di efficienza fisica. Questa consiste nella corsa di 1.000 metri, il salto in alto e i piegamenti sulle braccia.

Chi supera brillantemente questa fase, potrà accedere alla prova psico-fisica, dove i candidati dovranno effettuare specifici esami clinici, strumentali e di laboratorio.

La selezione si conclude con gli accertamenti attitudinali, che verteranno sulla somministrazione di test ed un colloquio individuale.

Invio della domanda e immissione in servizio

È possibile inviare la domanda esclusivamente via internet, compilando l’apposito form disponibile al sito del Ministero della Giustizia. Per accedere, è necessario possedere lo SPID (Sistema di Identificazione Digitale).

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il giorno 9 dicembre, quindi attenzione a non oltrepassare questa data.

È un’imperdibile opportunità di lavoro per 592 giovani under 28 solo con il diploma che sognano di indossare la divisa.

