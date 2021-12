Linguine e impepata di cozze sono normalmente due piatti che troviamo distinti. Infatti, specialmente nelle regioni del sud Italia, l’impepata di cozze è un grande antipasto che precede eventualmente le linguine. Questa pasta la troviamo spesso con l’astice, il limone o comunque un qualche pesce.

Ecco perché alcuni chef stanno pensando di trovare un’alternativa e propongono una variante di piatti più tradizionali. Per le vacanze natalizie possiamo infatti cercare di stupire gli ospiti, proponendo una commistione di gusti e sapori. Infatti, vedremo l’impepata di cozze e linguine finalmente insieme grazie a questa delizia piena di gusto.

Ingredienti

300 grammi di linguine;

un chilo di cozze;

pomodorini datterini;

basilico e peperoncino;

pan grattato;

cannella;

olio extra vergine di oliva;

aglio;

sale e pepe.

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo pensare che si tratta di un piatto a base di cozze. Di conseguenza, cerchiamo di iniziare pulendo per bene le cozze ed eliminando il più possibile le incrostazioni esterne. Non dimentichiamoci di togliere anche la barbetta che esce dalle valve, dato che oltre che essere molto antiestetica al gusto è terribile.

Le sciacquiamo bene sotto l’acqua corrente e sfreghiamo i gusci con una spugna pulita. Filo d’olio in una padella con i bordi alti e le inseriamo. Lasciamo il fuoco basso fino al momento in cui si aprono.

In un’altra padella, mettiamo un filo d’olio e due spicchi d’aglio che lasciamo soffriggere fino a quando si dorerà. Solo ora mettiamo i pomodorini che avremo già tagliato a metà. Li schiacciamo delicatamente e regoliamo di sale e di pepe.

Arriva ora il momento di aggiungere il peperoncino e, per gli amanti della cannella, anche questa spezia. Nel frattempo, controlliamo le cozze. Se si sono aperte tutte, spegniamo il fuoco e le lasciamo nella pentola. Buttiamo via quelle che non si sono aperte e filtriamo la loro acqua di cottura. Alcune cozze le sgusciamo, mentre altre le lasciamo così per decorazione.

Impepata di cozze e linguine finalmente insieme grazie a questa delizia piena di gusto

A questo punto mettiamo a bollire l’acqua e quando bolle saliamo e mettiamo a cuocere le linguine. Le scoliamo e le facciamo saltare nella padella con i pomodorini, in cui inseriamo anche l’acqua di cottura delle cozze e il pepe. Aggiungiamo le cozze e un po’ di basilico e una spolverata di pan grattato. Il piatto è pronto.

