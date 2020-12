Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cucinare dà molte soddisfazioni, tuttavia ci sono dei ma. Primo tra questi è l’odore che può venire dai fuochi. Molto spesso alcuni piatti, sia per gli ingredienti, sia per il metodo di cottura, generano degli aromi non proprio piacevoli. Tra tutti forse l’odore più pesante è quello della frittura. Questo può propagarsi per la cucina e raggiungere altri ambienti. Purtroppo è difficile da far sparire, rimane su tende, divani e tappezzerie. Esistono dei rimedi per cercare di risolvere questo appestamento. Ma se esistesse soluzione da attuare mentre si cucina e non dopo? Se esistesse un trucco per impedire il propagarsi in casa dell’odore di frittura e profumare contemporaneamente gli ambienti?

Noi l’abbiamo trovato!

Cosa ci serve?

Per realizzare questo deterrente per l’indesiderato aroma di frittura ci occorrono i seguenti semplici elementi.

Un pentolino;

succo di limone, quantità ottenuta da un singolo frutto;

due bicchieri d’acqua;

3/5 gocce di oli aromatici essenziali;

due cucchiaini di bicarbonato.

Come realizzare questo rimedio naturale anti odori

Dobbiamo prendere il pentolino, metterci dentro tutti gli ingredienti e mescolare per bene. Una volta fatto questo mettiamolo a scaldare sul fuoco. Adesso arriva il bello. Quando sarà caldo sarà anche il momento di iniziare a friggere. Si esatto il composto dovrà rimanere sui fornelli con il fuoco accesso mentre si cucina. Il trucco sta nel fatto che i vapori del limone e del bicarbonato assorbiranno e annulleranno quelli della frittura che si sta facendo. In questo modo gli odori della frittura non potranno propagarsi proprio in partenza. Entrano in gioco poi gli oli essenziali aromatici. Questi invece avranno la funzione di diffondere negli ambienti fragranze profumate. Se si utilizza questo metodo si otterranno due benefici in un colpo solo. Riusciremo quindi a impedire il propagarsi in casa dell’odore di frittura e profumare contemporaneamente gli ambienti con un’unica soluzione.