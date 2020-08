Impazzisci per la punta del cono di gelato? Sai che in realtà non dovresti mangiarla? Si stiamo parlando proprio di quella punta piena di cioccolato alla fine del gelato. Quel momento che aspetti non appena compri il gelato. Pensate che ci sono persone che iniziano a mangiare il gelato da sotto e poi salgono su per quanto è buona la punta del cono di gelato. Ma si può mangiare? Fa bene al nostro corpo? Tutto quel cioccolato compresso è sicuro?

Impazzisci per la punta del cono di gelato? Sai che in realtà non dovresti mangiarla?

Lo studio è stato fatto dal professor Bert Weckhuysen, chimico dell’Università di Utrecht (Olanda). Il chimico ha spiegato che la punta di cioccolato del gelato è un concentrato esplosivo per le nostre arterie. Infatti, è pieno di grassi saturi. Secondo il prof. Weckhuysen, addirittura, sarebbe meglio mangiare una noce di burro o di lardo che quella piccola e deliziosa punta di cioccolato.

Per rendere compatta quella parte di cioccolato, che dovrebbe essere ancora più morbida e sciolta del gelato stesso, gli viene infatti aggiunta una bella quantità di grassi saturi. Una vera bomba per il colesterolo. Questo al termine di un gelato che, in quanto snack confezionato, contiene già la sua bella quantità di zuccheri, conservanti e olii vegetali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ora spetta a noi trarre le nostre conclusioni. Sicuramente se si ha il colesterolo alto, inizierei a smettere di mangiare la punta del cono di gelato. Se invece ho una salute di ferro ovviamente non si deve abbandonare l’idea di mangiare la punta del gelato. Ma come per ogni cosa, c’è bisogno di moderazione. Quindi magari una volta mangiate la punta e due volte no. Ricordate sempre che lo fate per il vostro corpo, quindi per voi e per nessun altro. Anche se molti cibi sono buonissimi magari non sono ottimi per il nostro organismo, quindi è saggio dosarli.