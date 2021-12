I tempi corrono velocissimi, impossibile starci al passo, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. In ogni sua sfaccettatura troviamo ogni anno una nuova scoperta o una nuova rivoluzione che sostituisce la precedente. Molti di noi, amanti degli oggetti all’ultimo grido, hanno sempre acquistato le novità appena il mercato ne dava la possibilità.

Questo però, vista l’alta rotazione appena descritta, ha portato ad un accumulo di questi apparati oramai vecchi. Le nostre cantine, i nostri garage hanno mensole e scatoloni pieni zeppi di videocassette, floppy disk o musicassette che rimarranno lì per l’eternità.

Ma a noi di ProiezionidiBorsa le cose ferme ad “ammuffire” non sono mai piaciute e ci piace proporre sempre soluzioni alternative di riutilizzo.

Impazziremo nel conoscere queste sorprendenti idee di riciclo con comuni oggetti vintage che tutti hanno in soffitta o nel garage

Fare di tutta l’erba un fascio non è mai una cosa buona, ma in questa occasione possiamo azzardare. Con quasi assoluta certezza possiamo dire che tutti noi abbiamo scatole e mobili pieni di sorpassati oggetti tecnologici. Non riusciamo davvero a disfarcene, forse per pigrizia o perché hanno segnato un nostro periodo di vita. Impazziremo nel conoscere queste sorprendenti idee di riciclo con comuni oggetti vintage che tutti hanno in soffitta o nel garage.

Il floppy disk

Questa memoria di archiviazione esterna era diffusissima fino agli anni ‘90 per poi lasciare spazio ai CD e finire nel dimenticatoio. La prima idea è quella di incollare della carta adesiva a specchio su un lato del floppy e portarselo in borsetta. Uno specchietto utilissimo e davvero fuori dagli schemi.

Un secondo suggerimento è quello di incollare tra di loro i lati di sei floppy disk in modo da formare un cilindro. Questo è perfetto come portapenne per rendere la nostra scrivania davvero affascinante.

Videocassette

Ne abbiamo davvero a centinaia e un utile riutilizzo, se non vogliamo conservarle e collezionarle, è quello di trasformarle, ad esempio, in piccoli tavoli. Armiamoci di colla e tanta fantasia per sovrapporre, incastrare le VHS. Sarà semplice renderle delle mensole o supporti per abbellire la nostra sala cinema.

Gli ultimi due

Musicassette

La loro forma piccola e rettangolare le rendono perfette per molte idee. Noi ne proponiamo due. La prima è quella di aprirle a metà, dividendo i famosi lato A e lato B, incollandoli su un borsellino portamonete a misura. Sfidiamo qualcun altro ad avere un portafoglio più cool e vintage.

La seconda idea è per la casa: inseriamo dei ganci nelle fessure dell’audiocassetta, posizionate nella parte del nastro. Ecco pronto un fantastico porta chiavi da parete per dare uno stile retrò al nostro ingresso.

CD

Se amiamo arredare casa con oggetti particolari e vintage questo che proponiamo farà invidia ai nostri ospiti. Unendo i vecchi CD o DVD con del filo da pesca, che faremo passare da piccoli forellini fatti da noi, possiamo creare una tenda. Simpatica, scintillante e che darà tanta luce alla nostra casa.