Forse non c’è niente di più facile che cucinare le uova. Con un po’ di fantasia possiamo inoltre reinterpretare questo amatissimo ingrediente in modi deliziosi e innovativi. Per farlo, inoltre possiamo chiedere consiglio ala rete. Impazza su TikTok questo geniale e semplicissimo modo di cuocere le uova a cui quasi nessuno ha pensato per risultati gustosissimi.

Non solo balletti

TikTok è una delle app del momento, diffusa soprattutto fra i più giovani. Tramite brevi video su quest’applicazione gli utenti possono esprimere la loro creatività in moltissimi modi. Non è raro infatti vedere su TikTok scenette comiche, playback di canzoni famose e i celeberrimi balletti. Sull’app però c’è molto di più!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è infatti chi la usa per come strumento di informazione, per fare critica sociale e molto altro. Tra i video che più spopolano sull’app spiccano anche quelli dedicati alla cucina. In pochi secondi, infatti, i creatori di contenuti condividono le loro innovative ricette con il pubblico. Tra queste spicca un’interessante ricetta con le uova.

Deliziose uova

Impazza su TikTok questo geniale e semplicissimo modo di cuocere le uova a cui quasi nessuno ha pensato per risultati gustosissimi che richiede solo due ingredienti! Avremo infatti semplicemente bisogno del nostro uovo (ma anche due o tre!) e del pesto. Ebbene sì, si tratta di uova al pesto. Il procedimento per prepararle è estremamente facile. Il pesto, infatti, è composto in buona parte da olio, ingrediente che rende questo sugo molto gustoso.

È proprio l’olio contenuto nel pesto che ci aiuterà in questa ricetta. Dobbiamo infatti sostituire l’olio o il burro con il pesto! Per preparare l’uovo dobbiamo quindi mettere un cucchiaio di pesto su una padella, scaldare un po’ e poi rompere un uovo! E voilà, in pochissime mosse avremo una versione alternativa del tradizionale uovo al padellino. Questo piatto è velocissimo da preparare, ma stupirà i nostri ospiti portando un’ondata di gusto sulle nostre tavole.