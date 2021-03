Apparire ordinate e sofisticate senza rinunciare alla comodità non è sempre facile. Le acconciature più diffuse, infatti, spesso ci appaiono troppo semplici o danno un’aria troppo trasandata. Per fortuna oggi impazza la nuova pettinatura pratica e romantica per un look femminile pronta in un minuto.

La passione per le trecce

Le trecce non hanno età. Sono state utilizzate in qualsiasi epoca e in ogni parte del mondo. Intrecciare i capelli permette così di creare acconciature complesse e creative. La treccia più utilizzata e che tutti conoscono è quella a tre ciocche. È infatti questo il modo più diffuso per intrecciare i capelli ed è molto versatile.

Possiamo infatti intrecciare una sola treccia, dividere i capelli in tante treccine o perfino fare chignon di trecce. Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Esistono però tipi di trecce alternativi che permettono di ottenere look romantici e raffinati. Ecco la treccia a quattro ciocche.

A quattro ciocche

Ebbene sì, ormai impazza la nuova pettinatura pratica e romantica per un look femminile pronta in un minuto: la treccia a quattro ciocche. Come dice il suo nome, questa treccia è composta da quattro ciocche. È quindi leggermente più complessa della treccia tradizionale ma con un po’ di allenamento saremo in grado di intrecciare i capelli in un lampo. Prima di tutto bisogna dividere i capelli in quattro ciocche. Dopodiché è necessario prendere la ciocca più a destra. Questa va fatta passare sopra la seconda ciocca da destra, sotto la terza e sopra la quarta.

La ciocca diventerà così la prima ciocca di sinistra. Ora non resta che ripetere l’operazione partendo sempre dalla ciocca più a destra. Il risultato sarà una treccia spessa, piatta e molto sofisticata. Questa treccia è perfetta per pettinature lampo quando però non vogliamo rinunciare allo stile e alla femminilità. È inoltre molto versatile. Possiamo intrecciare i capelli in questo modo per ottenere trecce laterali, mezzecode o codini.