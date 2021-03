Molti di noi non sanno più rinunciare allo smartphone. È infatti uno strumento utilissimo che ci accompagna nella vita di tutti i giorni. Ci sono però casi in cui il nostro cellulare ha degli effetti negativi su di noi. Ecco perché impazza la moda del dumbphone, l’alternativa allo smartphone per chi vuole una vita più serena.

Cos’è il dumbphone?

Chi mastica un po’ d’inglese lo sa: smartphone significa letteralmente telefono intelligente. Dumbphone è un termine nato in opposizione a smartphone. Il dumbphone è, infatti, un cosiddetto telefono “stupido”. In realtà questa stupidità è solo superficiale. I dumbphone infatti sono telefoni completi e in gradi di funzionare perfettamente.

Anzi, per anni li abbiamo usati anche noi. I cosiddetti dumbphone sono infatti i cellulari pre-smartphone. Spesso sono muniti di tasti fisici, privi di internet e ci permettono principalmente di telefonare e mandare sms. Ma perché così tanto oggi stanno tornando ai dumbphone?

Il ritorno dei telefonini

Impazza la moda del dumbphone, l’alternativa allo smartphone per chi vuole una vita più serena e senza stress. L’avvento degli smartphone ci ha fatto abbandonare i vecchi telefoni. Questi cellulari tecnologici sono sembrati infatti quasi magici. Dopo anni, però, alcuni hanno deciso di fare un passo indietro. Lo smartphone infatti provoca dipendenza in molti di noi. Gli smartphone inoltre sono spesso costosi. Da presenza positiva nella nostra vita gli smartphone sono diventati per alcuni un fastidio. C’è chi ad esempio vuole ridurre le ore passate al telefono, chi vuole smettere di usare i social e chi non vuole più ricevere seccanti pubblicità.

Ecco perché molti hanno deciso di riesumare i loro vecchi cellulari di dieci anni fa. Anche la aziende hanno però capito che c’è anche un mercato per questo tipo di telefoni. Per questa ragione sono sempre più diffusi dumbphone moderni, che uniscono tecnologia a semplicità. Un esempio? Molti brand hanno prodotto nuove versioni dei loro vecchi cellulari di punta. Spesso questi oggi hanno schermi a colori e perfino una connessione internet in 4g. In questo modo è comunque possibile usare internet, attaccarsi al wi-fi, usare il telefono come hotspot e in alcuni casi anche navigare con le mappe.