Decidere di adottare un animaletto è sempre un passo importante. La responsabilità che si prende deve durare tutta la vita. Milioni di famiglie italiane hanno un animale d’affezione. Danno gioia, affetto, fanno compagnia a grandi e piccini e, così come figli, bisogna prendersene cura. Sono importanti la pulizia, l’alimentazione e certi animali hanno pure la necessità di uscire da casa più volte al giorno, come i cani. Prendere a casa un gatto all’apparenza può sembrare una decisione meno impegnativa. Eppure, anche se i felini sembrano indipendenti, quelli domestici non lo sono del tutto. Così come i cani, hanno bisogno di tante attenzioni e l’umano di riferimento deve saper cogliere al volo segnali che possano mettere in allarme.

Impariamo i principali sintomi della stomatite del gatto per poter intervenire in tempo e proteggere la sua salute

Un gatto in buona salute di solito ha il pelo lucido, morbido, ha appetito, risponde agli stimoli, è curioso, fa regolarmente i propri bisogni e ha un carattere abbastanza docile.

Possono, però, comparire dei sintomi sospetti. Per quanto riguarda la stomatite felina, si tratta di un’infiammazione dolorosa della mucosa orale e delle gengive. Interessa più del 50% della popolazione felina e particolarmente gatti come il Siamese, il Persiano e il Maine Coon. La causa sembra essere la risposta del sistema immunitario alla presenza di batteri nel cavo orale e di placca sui dentini. Un’altra causa potrebbe essere la presenza di due malattie, la FIV e la FeLV.

I sintomi più evidenti della stomatite felina sono:

eccessiva salivazione;

alitosi;

gengive arrossate;

inappetenza o difficoltà a mangiare;

spossatezza;

aggressività;

perdita di pelo;

dimagrimento.

Al minimo sospetto della presenza della malattia bisogna correre dal veterinario. Le cure non sono definitive ma possono dare un aiuto, in modo che il gatto possa rimettersi in forma. I farmaci usati sono antibiotici e cortisonici. In certi casi potrà essere necessario un intervento per la pulizia dei denti o l’estrazione di alcuni di essi. Visite periodiche dal veterinario serviranno a controllare la situazione e, nel caso, per prescrivere cicli di trattamento. Quindi, impariamo i principali sintomi della stomatite del gatto per poter intervenire in tempo e proteggere la sua salute.

Per fare prevenzione sono consigliate crocchette apposite dalla forma particolare. Masticandole, il gatto può rimuovere la placca dentaria. Chiedere sempre al proprio veterinario cosa è bene fare, sia per l’igiene orale che per i trattamenti da adottare.