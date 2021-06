Quando d’estate arriva l’ora di pranzo o di cena e fa caldo pensiamo solo a una cosa. Innanzitutto possiamo seguire questo consiglio di ProiezionidiBorsa sull’ingrediente ideale salva cena. Certo, coloro che amano la birra direbbero appunto una birra, ma tutti gli altri pensano all’insalata.

In Italia è famosissima l’insalata caprese, fatta con i pomodori più buoni del Mondo uniti alla mozzarella di bufala. Ecco, i francesi per una volta sembrano proprio più attenti alle calorie. Infatti, hanno un’insalata gustosissima che però riesce ad essere davvero molto bassa in calorie. Come prepararla? Ci sono dei segreti per bilanciare un’esplosione di gusto a un piatto poco calorico? Certo che sì, vediamo come. Anzi, impariamo dai francesi e prepariamo questa incredibile e ipocalorica insalata estiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il tocco in più

In primo luogo pensiamo alla salsa francese per antonomasia. Certo, non la maionese, parliamo di insalate: la vinaigrette. Tradotto in italiano vorrebbe dire l’acetina, ma naturalmente non si dice da noi.

Di solito la vinaigrette viene preparata unendo all’olio extravergine di oliva dell’aceto e della mostarda in grani. Invece noi per preparare quest’insalata estiva proponiamo al Lettore una variante. L’olio lo teniamo, ma invece dell’aceto e della mostarda ci inseriamo dell’ottimo succo di limone.

Il procedimento è sempre lo stesso, andiamo ad amalgamare a poco a poco il succo del limone all’olio. Lasciamo riposare e poi andiamo a condire. Già, ma cosa andiamo a condire?

Impariamo dai francesi e prepariamo questa incredibile e ipocalorica insalata estiva

Una tipica insalata nordica e francese è sicuramente l’indivia. Conosciuta ed apprezzata tantissimo anche in Italia, si pensa che in realtà arrivi direttamente dal Belgio. Meglio detto, dalla Vallonia, la parte francofona del Belgio.

A questo punto non ci resta che tagliare a cubetti l’indivia e andarla a condire con la nostra vinaigrette di olio e limone. Chi vuole può sempre aggiungere qualche cucchiaino di mostarda. Buon appetito!