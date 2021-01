Qualcuno ha mai assaggiato le sfogliatelle salsiccia e patate su un letto di ragù di moscardini? Si tratta di un piatto tipico della tradizione, che per anni ha deliziato il palato di generazioni. Non è una ricetta facilissima, c’è da ammetterlo, ma con un po’ di impegno e dedizione si potranno avere dei risultati eccezionali! Perciò, impariamo a cucinare un gustosissimo piatto tradizionale per lasciare gli ospiti piacevolmente stupiti.

Sfogliatelle salsiccia e patate, quali ingredienti servono per cucinare questo piatto?

Per due porzioni di sfogliatelle salsiccia e patate su ragù di moscardini, si dovrà avere:

4 tappi di sfogliatelle ricce

100 gr di salsicce

100 gr di patate

250 gr di cime di rapa

Olio extravergine di oliva

Sale

Peperoncino

Per il sugo da aggiungere alle sfogliatelle poi, saranno necessari:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

300 gr di moscardini

30 gr di carote

50 gr di cipolle

10 gr di sedano

Vino rosso

Fumetto di pesce

20 gr di concentrato di pomodoro

E ora, impariamo a cucinare un gustosissimo piatto tradizionale per lasciare gli ospiti piacevolmente stupiti.

La ricetta da seguire

Inizialmente, ci si dovrà dedicare al sugo, pulendo i moscardini dalle interiora e lavandoli. In più, si dovranno tagliare le carote, la cipolla e il sedano a fettine, soffriggendole poi con un po’ di olio. E ora si potrà mettere a cuocere il concentrato di pomodoro e un bicchiere di vino rosso con i moscardini, aggiungendo dopo qualche minuto il fumetto di pesce e un pizzico di sale e lasciando il tutto su fiamma bassa per altri 40 minuti.

Intanto, su un’altra padella, andranno messi olio, aglio, peperoncino e cime di rape. Poi bisognerà sbucciare le patate, lessandole. E adesso passiamo alla salsiccia: dopo averla tagliata finemente, bisognerà cuocerla in padella con le cime di rapa e le patate schiacciate.

Adesso si dovranno stendere i tappi delle sfogliatelle e riempirli con questo ripieno di salsiccia, cime di rapa e patate appena fatto, richiudendole poi per far congiungere i bordi. E adesso basterà cuocerle in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Quando saranno pronte, dovranno essere adagiata su dei piatti ricoperti dal sugo di moscardini preparato in precedenza et voilà! Tutti ne rimarranno estasiati!