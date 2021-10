Esistono contorni che sono in grado da soli di riempire una cena. Si tratta di ricette che probabilmente esistono da anni e arricchiscono le tavole di milioni d’italiani.

Fra queste bisogna sicuramente menzionare le patate, in tutte le loro incredibili vesti. Dalle patate fritte, a quelle al forno, a dadini o lesse, non si tratta di semplici contorni, ma di vere attrici principali.

Grazie a questa guida, però, tutti impareranno come preparare delle impareggiabili patatine croccanti e speziate con questi furbi trucchetti che è un peccato perdersi. Queste sembreranno delle patate fritte, ma avranno tutta la croccantezza di quelle al forno.

Piccoli segreti per patate abbrustolite e super saporite

Partiamo dalla materia prima, ovvero le patate. La scelta tra le diverse varietà di patate, tra cui arancioni, a pasta gialla, viola e via dicendo, dipende esclusivamente dal proprio gusto.

In questo caso, tuttavia, il consiglio è di usare quelle dalla buccia rossa e di tagliarle a cubotti grossolanamente. Non bisognerà eliminare la buccia, per cui occorrerà lavarle accuratamente.

A questo punto, un efficace trucco consiste nel bollirle in acqua con sale e un abbondante pizzico di bicarbonato. Questo aiuterà le patate a diventare morbidissime all’interno, ma super croccanti all’esterno.

Il bicarbonato rende la superficie delle patate ben porosa. Questa porosità servirà al tubero per mantenere aromi e condimento. Basteranno solamente pochi minuti di bollitura, ma è fondamentale lasciar evaporare il vapore collocando le patate in uno scolapasta per 7 minuti.

Come ottenere impareggiabili patatine croccanti e speziate con questi furbi trucchetti che è un peccato perdersi

A questo punto bisognerà tritare minuziosamente un rametto di rosmarino e 3 foglie di salvia. Collocare in una boule con olio d’oliva e 2 spicchi d’aglio privati della buccia. Tuffare dentro le patate e mescolare per far insaporire le patate con il trito aromatico. Salare a piacere.

La fase più importante della ricetta è fondamentalmente la cottura. Bisognerà usare una friggitrice ad aria e collocare le patate su un unico livello. Salarle e peparle a piacere e cuocere a 180 gradi per un quarto d’ora.

Poi, proseguire la cottura a 200 gradi per 10 minuti. Sarà fondamentale smuovere le patate ogni tanto durante la cottura.

Per concludere

E chi non possiede ancora una friggitrice ad aria può anche cuocerle in forno ventilato alle stesse temperature, ma raddoppiando il tempo di cottura.

Per ottenere patate ancor più sfiziose basterà aggiungere un po’ di pangrattato o farina di mais quasi al termine della cottura.

Il risultato saranno patate saporitissime e talmente croccanti da sembrare fritte. Ed ecco risolto finalmente anche il problema di cuocere tanti cibi nella friggitrice ad aria.