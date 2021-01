Il mondo è cambiato molto da quando i social sono diventati parte integrante del nostro quotidiano. Dall’arrivo di Facebook in Italia nel 2008, tutti questi anni sono stati caratterizzati da continue novità che, piano piano, hanno rivoluzionato la nostra comunicazione. Sempre per questa repentina e continua crescita, ad oggi anche quegli stessi social che hanno apportato questi grandi cambiamenti, stanno ormai diventando desueti. Infatti le cose cambiano molto velocemente e, ad oggi, la vera novità è rappresentata da un’applicazione cinese che ormai è sulla bocca, e sugli smartphone, di tutti, ovvero Tik Tok.

Un incredibile algoritmo

Tik Tok funziona in un modo molto semplice. Una volta creato il proprio account è possibile accedere ai contenuti disponibili sull’App. Si tratta di video brevi i cui contenuti variano moltissimo. Ciò che rende l’applicazione molto amata è la grande funzionalità dell’algoritmo che la regola. Infatti basta passare qualche ora sul social che, miracolosamente, i contenuti che ci appariranno saranno sempre più personalizzati e adatti a noi. Studiando il tempo di permanenza in un video, i like, i profili che guardiamo, l’algoritmo infatti capisce i nostri gusti e, di conseguenza, ci presenta video inclini ad essi. Infatti imparare l’inglese al giorno d’oggi è facilissimo, basta andare su Tik Tok, e vediamo perché.

Tanti input

Ecco dunque che, se il nostro interesse è quello di imparare una nuova lingua come l’inglese, Tik Tok se ne accorgerà molto presto. Basterà infatti seguire il profilo di un madre lingua o, meglio ancora, di qualcuno che suggerisce piccoli consigli su come imparare la lingua. In poco tempo, quasi tutti i video sul nostro account saranno in inglese e, la maggior parte di questi, riguarderanno consigli su come imparare la lingua. Il nostro cervello apprende più velocemente se è circondato da input linguistici.

In parole povere, più ascoltiamo esempi di una lingua, più saremo in grado di padroneggiarla in futuro. Questi video sono ottimi come input linguistici e, insieme alla grammatica, film, serie tv e musica in lingua, contribuiranno all’apprendimento. Questo è un ottimo uso dei social network e dunque lo consigliamo vivamente. Infatti imparare l’inglese al giorno d’oggi è facilissimo, basta andare su Tik Tok.