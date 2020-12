Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Internet è un’ottima occasione per imparare molte cose senza spendere un centesimo o comunque rimanendo in un range di prezzo basso. Molti siti permettono anche di spendere soldi su una nuova lingua, in totale sicurezza.

Per questo oggi spieghiamo come mai imparare le lingue non è mai stato così semplice e così economico, ecco l’elenco dei siti migliori per migliorare le proprie capacità.

Italki

Su questa piattaforma online è possibile trovare tutor di tutto il mondo, in qualsiasi fascia di prezzo. Le lezioni, inoltre, possono essere tenute sia da professionisti che da semplici persone madrelingua.

Le prime sono le ideali quando si vuole imparare dalle basi, prestando una particolare attenzione alle regole grammaticali e alla pronuncia. Invece la seconda è un’opzione perfetta per chi vuole semplicemente rafforzare ciò che sa. O mantenersi in allenamento facendo conversazione.

Preply

Preply è un sito molto simile a Italki, ma conta più professionisti al suo interno. Infatti, si possono trovare diversi insegnanti certificati e specializzati in certe aree. Come, ad esempio, la dizione. Può essere molto utile, infatti, per la preparazione di certificati linguistici.

Babbel

Invece, per chi non fosse interessato a interfacciarsi con una persona, ma volesse imparare più meccanicamente c’è un’unica soluzione: Babbel. Su questa applicazione si può scegliere una lingua e cominciare a apprenderne i rudimenti con dei meccanismi che mimano un gioco.

Oggi abbiamo parlato di come imparare le lingue non è mai stato così semplice e così economico: ecco l’elenco dei siti migliori per migliorare le proprie capacità. Se si hanno delle problematiche a imparare un’altra lingua, ecco degli utili suggerimenti su come migliorare il proprio parlato e il proprio ascolto. Basta cliccare qui.