Imparare una nuova lingua è sempre un processo piuttosto difficile, specie se l’unica che conosciamo è quella madre. Esistono corsi online gratuiti o a pagamento che potrebbero aiutarci nel raggiungere i livelli sperati.

Non sempre, tuttavia, riusciamo a trarne la giusta motivazione da questi e, il più delle volte, c’è chi lamenta una scarsa praticità di queste soluzioni. Non demoralizziamoci, perché la soluzione potrebbe essere dietro l’angolo, magari di fronte al letto o al divano in salotto. Perché stressarsi su cose poco interessanti quando possiamo imparare con Netflix?

Imparare le lingue con Netflix è gratuito e per tutti grazie a questa estensione del browser di cui pochissimi sono a conoscenza. I più avanzati avranno già sperimentato la visione di film e serie TV in lingua originale con sottotitoli abilitati.

Tuttavia, questa soluzione, seppure utile, manca di praticità nel momento in cui non riusciamo a capire una frase. Anche un solo termine potrebbe costringerci a interrompere la riproduzione del video per cercarne il significato in rete. Ne risulta uno spreco di tempo e di energie che potrebbe essere ampiamente evitato con un semplice click.

Uno strumento potente e gratuito

L’estensione per il browser che cambierà il nostro modo di imparare l’inglese si chiama “Language Reactor” ed è gratuita. Attualmente, è possibile installarla e utilizzarla solo su Google Chrome, ma presto diventerà disponibile anche su Firefox e Microsoft Edge. Lo scopo di questo add-on è quello di semplificare la comprensione dei dialoghi di film e serie in lingua originale.

Il vantaggio principale di questa soluzione è quello di poter avere la sottotitolatura doppia sui contenuti di Netflix. Da una parte avremo i dialoghi in lingua originale, dall’altra quelli in lingua madre. Altro punto di forza di questo strumento è l’integrazione di un vocabolario interattivo, grazie al quale cliccando sulla parola interessata ci verrà mostrata la traduzione.

Tutte queste aggiunte ci permetteranno non solo di vedere le serie di Netflix in lingua originale in maniera semplificata, ma anche di imparare l’inglese divertendoci. Dopotutto, l’ascolto del parlato, o listening, è uno dei punti chiave dei corsi di lingua. Inoltre, molto spesso in lingua originale si possono apprezzare scelte di regia che difficilmente vengono riportate nei doppiaggi o comunque non con il medesimo effetto.

