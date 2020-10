Molte persone durante l’inverno soffrono di estrema secchezza della pelle, in particolar modo quella delle mani. Quest’anno il fenomeno potrebbe peggiorare per tanti. Oltre all’aria fredda e i normali lavaggi, le norme igieniche anti-Covid ci portano a lavare le mani molto più spesso del solito.

La classica crema idratante non è sempre sufficiente. Quelle più ricche e grasse sono difficili da gestire durante il giorno, perché non si assorbono e macchiano.

Ecco perché può essere un’ottima idea fare un impacco notturno per le mani molto secche.

Un trattamento intensivo per risanare la pelle screpolata e disidratata

È possibile sfruttare le ore di sonno per ripristinare il benessere dell’epidermide, con un impacco, una maschera nutriente per le mani.

Quel che serve è un prodotto idratante intensivo e dei guanti di cotone.

La scelta del prodotto è soggettiva, perché ciascuno potrebbe avere allergie o sensibilità diverse.

L’ideale è una crema apposita per le mani, molto ricca e nutriente, meglio se ipoallergenica e senza profumi.

In alternativa si può optare per prodotti totalmente naturali come il burro di karité, l’olio di mandorle ed il gel d’aloe. Questi ingredienti danno il meglio quando sono combinati fra loro. Il gel d’aloe apporterà idratazione, oli o burri vegetali ammorbidiranno la pelle, la manterranno elastica e tratterranno l’idratazione.

Come fare un impacco notturno per le mani molto secche

Dopo aver completato la routine serale, come ultimo passaggio bisogna applicare sulle mani pulite un generoso strato di crema, lozione, gel o olio. È importante abbondare in modo che continui ad agire tutta la notte. Poi si infilano i guanti di cotone e si va a dormire. La mattina dopo le mani saranno come rinate.

Per chi ha una secchezza così estrema da provocare rossore, screpolature, tagli e spaccature, potrebbe preferire un prodotto mirato. Le creme riparatrici specifiche hanno tra i principi attivi urea o niacinamide, e sono arricchite da glicerina e burro di karité.

