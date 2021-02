Attenzione, Immsi punta a 0,50 entro poche settimane. + 17% in arrivo? Andiamo a capire perchè, questo potrebbe essere un buon momento per comprare questo titolo. Più volte su questa pagine abbiamo scritto della Holding della famiglia Colaninno e ci siamo meravigliati della forte sottovalutazione in cui da anni rimane il titolo. Fra le altre partecipazioni, la più importante è quella che vede la quota del 51% di Piaggio. Basta immaginare che oggi Piaggio quota a 3,042, per fare due conti e capire che il prezzo di Immsi, nonostante una “svalutazione Holding” dovrebbe valere almeno 1,10/1,20. Come mai il titolo quota invece ai livelli attuali? Ci sono tanti casi come questi in Borsa ed i motivi possono essere i più disparati. Potrebbe essere giunto il momento della riscossa?

Concentriamoci sui grafici per capire se siamo in presenza di un’opportunità da cogliere.

Il titolo (MIL:IMS) in questo momento a Piazza Affari sale del 6,01% e si porta a 0,4320. Nel 2020 ha segnato il minimo a 0,2745 ed il massimo a 0,622.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 0,335/0,376

area di massimo attesa 0,625/0,81

Le probabilità in questo momento, sono che il minimo annuale potrebbe essere stato già segnato. Il livello da monitorare con attenzione è 0,384. Fino a quando reggerà questo livello al rialzo, l’obiettivo primo (2/3 settimane al massimo) è posto in area 0,50 ed al superamento e tenuta verso 0,62/0,64. Riteniamo che questo livello possa essere raggiunto anche nel primo semestre di quest’anno.

Immsi punta a 0,50 entro poche settimane

La nostra raccomandazione quindi è Buy Long term e riteniamo plausibile che sia in costruzione un bottom di lungo termine e che dai livelli attuali si possa ripartire in modo spedito per raggiungere area 1/1,20 entro 18/14 mesi.

Siamo e rimaniamo ottimisti su questa società.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta indicheremo livelli di supporto, resistenza ed obiettivi.