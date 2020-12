Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Perché ci si dovrebbe informare e interessare degli immobili ATER Roma da acquistare a prezzo d’affare all’asta? Semplice, perché si possono trovare delle occasioni a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato.

Infatti, non tutti ci pensano, e anzi nel presente non è una procedura di acquisto molto diffusa. Eppure le aste sono un’occasione interessante per chi cerca un immobile.

Cosa significa ATER

Innanzitutto chiariamo cos’è l’ATER Roma. Si tratta di un acronimo delle parole Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale. È quindi un Ente di natura pubblica con valore legale ed economico, che gestisce gli immobili popolari di Roma e provincia.

Ecco allora gli immobili ATER Roma da acquistare a prezzo d’affare all’asta.

Immobili in vendita in zona centrale

Cominciamo con un elenco di alcuni immobili, a titolo d’esempio, che si possono trovare a un prezzo decisamente conveniente. Naturalmente si tratta di un’asta e quindi il prezzo indicato è quello di partenza:

a) in via Andrea Doria n. 27 si mette all’asta un immobile di 73 mq sito al piano terra, con una base d’asta di 203.000,00 euro;

b) in Lungotevere Testaccio n. 20 l’asta parte da circa 171.000,00 euro per un immobile di 58 mq posto al secondo piano;

c) in Piazzale degli Eroi n. 8 si vende con prezzo di partenza di circa 213.000,00 euro un immobile posto al primo piano e di superficie di 48 mq;

d) in Piazza Santa Maria Liberatrice n. 47 l’immobile all’asta misura complessivamente 76 mq, è munito di balcone e parte da un prezzo base di 261.000,00 euro.

Nell’avviso, disponibile a questo collegamento, si possono trovare altre informazioni sugli immobili.

Altre occasioni da non perdere

Anche nelle altre zone di Roma si possono trovare delle vere e proprie occasioni d’oro.

L’importante è seguire la procedura corretta, sia per quanto riguarda la presentazione dell’offerta, sia per quanto riguarda le formalità.

L’appuntamento per le visite agli immobili, ad esempio, deve essere prenotato in via telematica.

Ecco altri esempi di immobili molto interessanti:

e) in Via di Donna Olimpia n. 30 si mette all’asta un immobile sito al 2 piano di 54 mq con prezzo di partenza di euro134.000,00;

f) in Via Enrico Chiaradia n. 2 l’immobile è posto al 2 piano misura ben 90 mq e presenta un prezzo di partenza di circa 352.000,00 euro;

g) in Via della Verna n. 20 si mette all’asta un appartamento al 2 piano che misura 59 mq e costa in partenza circa 172.000,00 euro;

h) in Via Arduino n. 11, infine, l’immobile di interesse misura 31 mq ed è posto al primo piano. La base di partenza dell’asta è stata fissata ad un prezzo di 111.000,00 euro circa.