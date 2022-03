Le belle giornate sono arrivate e vogliamo passare un weekend fuoriporta non troppo lontani da casa. Ecco che cominciamo con le ricerche dei posti più conosciuti d’Italia e i prezzi ci stendono. I luoghi più rinomati sono la prima scelta di tante persone e per questo spesso i più costosi.

In realtà lungo tutto lo Stivale è possibile visitare dei posti incredibili a prezzi stracciati. L’unica cosa da fare è saper cercare bene tra le meraviglie nascoste e meno note. L’Italia è davvero tutta bella da Nord a Sud e offre una varietà incredibile di luoghi tutti diversi. Castelli arroccati sulle colline, parchi immersi nella natura, laghi che sembrano usciti da un dipinto.

Ma anche ville d’epoca che risalgono a centinaia e centinaia di anni fa. Ruderi di un tempo passato o costruzioni perfettamente preservate che ci lasciano senza parole. Una di queste città meno conosciute e visitate è sicuramente Tivoli.

Immersa nella campagna romana questa splendida città ci conquisterà con le sue ville e parchi da sogno

A pochi chilometri da Roma sorge questa città dalle origini lontane, anche più antiche della Capitale. Questo perché grazie alla sua posizione e alle terme era una delle mete preferite dai nobili Romani.

Cosa vedere a Tivoli

Impossibile non cominciare con Villa d’Este, un vero e proprio capolavoro che comprende il palazzo e il giardino. Così unico e incredibile che è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo complesso è tra i più raffinati esempi della cultura rinascimentale. Ben 50 le fontane sparse per tutto il complesso, tra cui spicca La Fontana di Nettuno. Ma anche la Fontana dell’Organo merita di essere citata, sempre di Bernini.

Non solo Villa D’Este ma anche il Parco Villa Gregoriana, un parco naturalistico assolutamente da visitare. Qui si trovano il Tempio di Vesta e il Tempio di Sibilla, immersi tra la natura e i suoi sentieri, ma anche grotte. La Grotta di Nettuno e la Grotta delle Sirene con le loro cascate.

Un salto al Santuario di Ercole Vincitore è assolutamente d’obbligo. Come anche la Chiesa di San Silvestro e quella di San Francesco. Per poi finire il tour con un giro alle terme per rilassarsi dopo un weekend alla scoperta di Tivoli.

Quindi, è davvero immersa nella campagna romana questa splendida città con le sue meraviglie da togliere il fiato. Queste sono solo alcune delle bellezze storiche e architettoniche che si possono ammirare. Questa città non ha nulla da invidiare alle più conosciute e famose, una vera perla nascosta alle pendici dei Monti Tiburtini.

C’è da dire però che anche le più grandi città spesso nascondono gioiellini che non tutti conoscono. Anche la stessa Roma ha delle gemme nascoste note a pochi che vale la pena visitare.

