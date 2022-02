La visita di uno zoo non è sempre un’esperienza affascinante. Può essere molto triste vedere gli animali in cattività, prigionieri in gabbie troppo piccole e privati della loro libertà per soddisfare il nostro desiderio di vederli e conoscerli. In Italia e nel Mondo ci sono tuttavia degli zoo in cui gli animali vivono nei loro habitat, che sono stati fedelmente ricostruiti, permettendo anche a noi visitatori di tuffarci in ambienti esotici o glaciali. Uno di questi è lo zoo di Zurigo che si trova nel quartiere Fluntern su un collina che domina la città. Zurigo non è solo finanza e banche ma anche una città interessante e intrigante. Lo zoo è famoso per il grande rispetto con cui vengono trattati gli animali e per la sorprendente ricostruzione degli ambienti naturali. Immergiamoci nella foresta pluviale e attraversiamo la steppa in questa avvincente visita.

La serra del Masoala

Lo zoo di Zurigo ospita circa 4.000 animali appartenenti a 380 specie diverse provenienti da tutto il Mondo. È diviso in otto aree con differenti habitat. La serra del Masoala riproduce una parte della foresta pluviale del Madagascar ed è forse la zona di maggior interesse che merita sicuramente una visita. All’interno del padiglione della serra troviamo caldo e umidità tipici di un clima tropicale. Possiamo immergerci nella foresta pluviale seguendo un sentiero che l’attraversa. E faremo degli incontri a cui non siamo abituati: camaleonti e lemuri, gechi, coleotteri e rane. Possiamo salire su una delle due torri di 10 e 18 metri e spaziare con lo sguardo sull’inconsueto panorama.

Immergiamoci nella foresta pluviale e attraversiamo la steppa, incontriamo elefanti bianchi e ammiriamo fenicotteri rosa in un paradiso naturale a due passi dall’Italia

I bambini saranno felicissimi di vedere che i pinguini organizzano delle sfilate proprio per loro, oppure di visitare tutto lo zoo a bordo di un trenino. Per i più piccoli ci sono delle aree per giocare, dei piccoli parco giochi in cui sostare per una pausa. In Svizzera i bambini sono lasciati in grande libertà e hanno il sacrosanto diritto di sbucciarsi le ginocchia e di farsi bernoccoli, senza suscitare l’ansia delle mamme che sono beatamente sedute per un piccolo break. È un modo per farli crescere autonomi e consapevoli.

Qualche piccola informazione utile. All’interno ci sono dei punti di ristoro, ma possiamo portare anche un pranzo al sacco da consumare liberamente in aree predisposte. I prezzi a Zurigo non sono proprio economici. Il biglietto ha un costo che si aggira sui 20 euro e possiamo acquistarlo anche online. Lo zoo è aperto tutti i giorni con orari consultabili sul sito dedicato. Gli amanti degli animali avranno sicuramente l’occasione di soddisfare ogni loro curiosità e per i bambini sarà un’esperienza indimenticabile.