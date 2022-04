La primavera è una delle stagioni più indecise, che stravolge di continuo il nostro habitat naturale. Il suo arrivo mette innanzitutto in crisi il meteo, che deve continuamente seguire il nascondino tra Sole, nuvole e pioggia.

Anche il nostro guardaroba, però, può entrare in crisi, non sapendo bene cosa proporci per il classico stile a cipolla che ci salva dai continui sbalzi termici. Vestirsi bene, alla moda, comodi ma chic, caldi ma leggeri, diventa quasi un’impresa che coinvolge tutto il look, scarpe comprese.

A tal proposito c’è sempre un po’ di confusione su cosa indossare. Per esempio, molti scelgono il comfort delle sneakers, incollate ai piedi fino all’estate inoltrata. Altri, invece, hanno già chiuso sotto naftalina ogni modello di scarpa chiusa, sfoggiando smalti cool racchiusi in un nuovissimo paio di sandali.

Tuttavia, se non ci sentissimo ancora pronte a mettere i piedi all’aria, ma volessimo mettere in stand by le nostre sneakers, potremmo valutare gli stivali. In particolare, nell’articolo di oggi scopriremo i modelli che stanno facendo impazzire le fashioniste e creati appositamente per questa stagione pazzerella.

Immancabili nella scarpiera questi spettacolari stivali e stivaletti super alla moda in primavera, da abbinare con jeans e completi eleganti

Innanzitutto, ci sarebbero due diverse tipologie di stivale da adocchiare tra le vetrine dei negozi. Il primo mantiene un gambale più alto che arriva appena al ginocchio, ma che non stringe il polpaccio. Il secondo ha un gambale molto basso, che supera la caviglia e si ferma all’inizio del polpaccio, chiamato generalmente tronchetto.

Poi, altri due modelli super cool sarebbero gli intramontabili a punta triangolare e quelli a punta quadrata incredibilmente comodi.

In cima alla lista dei nostri prossimi acquisti, però, dovremmo piazzare stivali cowboy e stivaletti a calzino, per creare impeccabili outfit sportivi ed eleganti.

Ancora, ritornerebbero prepotentemente di moda gli stivali arricciati alla caviglia e quelli con fascia gioiello applicata vicino alla punta. Per quanto riguarda la tipologia di tacco potremmo spaziare tra:

il classico a stiletto da 10-12 centimetri;

quello a campana, altezza media e particolarmente agevole;

il modernissimo a piramide rovesciata, medio-basso;

l’alternativo a virgola, basso e molto d’effetto.

Per quanto riguarda, invece, la tipologia di materiale, a fianco alla classica pelle troviamo:

lo scamosciato;

l’effetto coccodrillo;

il verniciato lucido, effetto vinile.

Inoltre, sul versante colori, le tavolozze spazzerebbero via il nero e il marrone scuro, dando il via libera a:

bianco;

beige in tutte le sue sfumature;

colori pastello.

Consigli di stile

Quindi, sono e saranno immancabili nella scarpiera questi spettacolari stivali e stivaletti da sfoggiare in primavera ma anche in autunno.

Con questi, poi, possiamo creare outfit per ogni occasione. Per esempio, possiamo abbinare i cowboy o quelli a punta quadrata con un jeans mom fit o a zampa. Quelli a calzino, invece, anche con punto luce gioiello, sarebbero l’ideale con completi eleganti, giacca-pantalone.

Infine, quelli con gambale alto, tacco a stiletto, lucidi o in pelle tradizionale, si abbinerebbero perfettamente a un long dress da giorno.

Lettura consigliata

