La banca fondata e guidata da Corrado Passera ha vissuto un anno 2021 eccezionale. I punti principali del bilancio relativo all’esercizio precedente si possono riassumere nei seguenti punti:

EPS: 0,84 euro (in aumento da 0,47 euro dl’esercizio 2020);

ricavi: 271,2 milioni di euro (+56% rispetto all’esercizio 2020);

utile netto: 65,6 milioni di euro (in aumento del 110% rispetto all’esercizio 2020);

margine di profitto: 28% (in aumento dal 19% nell’esercizio 2020);

altrettanto solide sia la patrimonializzazione, con un Cet1 ratio al 18,8%, sia la posizione di liquidità, pari a circa 0,7 miliardi di euro.

Si conferma, quindi, quanto scritto nei report precedenti, cioè che Illimity Bank è un titolo bancario molto interessante da monitorare con attenzione. La sintesi migliore del presente e del futuro dell’istituto bancario è stata fatta da Corrado Passera. Il CEO, infatti, ha affermato “Chiudiamo il 2021 con grande soddisfazione e apriamo il 2022 con grande fiducia”.

Questo ottimismo sul titolo è confermato dalla valutazione ottenuta considerando i multipli di mercato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, Illimity Bank risulta essere sottovalutata. Inoltre, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa Italiana. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia.

Ovviamente, ma questo è evidente da quanto detto in precedenza, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12%.

Illimity Bank è titolo bancario molto interessante da monitorare con attenzione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 22 febbraio in ribasso dell’1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 12,46 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 11,96 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 10,22 euro. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 8,48 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale superiore a 13,04 euro farebbe invertire la tendenza al rialzo e sperare nel superamento dei massimi storici oltre 14,5 euro. In questo caso gli obiettivi rialzisti potranno essere calcolati solo dopo che l’inversione è stata confermata.