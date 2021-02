Mantenere un bagno profumato non è esattamente un gioco da ragazzi. In quest’area della casa, infatti, è davvero complicato far rimanere tutto sempre perfetto. Soprattutto per quanto riguarda il WC. Per questo motivo, bisogna attrezzarsi e trovare delle soluzioni che possano aiutarci in questa impresa. E invece di utilizzare prodotti chimici come alleati, potremmo basarci su degli ingredienti naturali. Dunque, oggi vogliamo spiegare come il WC sarà sempre pulito e profumato con questa miscela fai da te.

Pastiglie deodoranti, ecco cosa ci serve per realizzarle

La miscela di cui parliamo consiste in alcuni ingredienti che diventeranno una pastiglia perfetta per il nostro bagno. Ci dovremo munire di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

160 gr di bicarbonato di sodio

6 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1 cucchiaio di acqua ossigenata

2 cucchiai di olio essenziale dell’albero da tè.

E ora che abbiamo tutti gli elementi necessari, cerchiamo di capire come sfruttarli al meglio.

Il procedimento che dovremo seguire per dar vita alle nostre pastiglie profumate

Prendiamo una ciotola di plastica e versiamo al suo interno il bicarbonato di sodio, l’aceto di vino bianco e, infine, il succo di limone. Ora mescoliamo questi primi ingredienti, fino a che non li vedremo abbastanza compatti. A questo punto, potremo aggiungere l’acqua ossigenata e, dopo aver mescolato nuovamente, anche l’olio essenziale dell’albero da tè. Tutti gli ingredienti andranno versati con il volto coperto e i guanti e, soprattutto, molto lentamente. In questo modo si eviteranno spiacevoli reazioni chimiche e saremo protetti. Ora, mettiamo il composto appena creato in uno stampo e lasciamolo asciugare fino a che non sarà duro e compatto. E adesso dovremo solo riporre la nostra pastiglia nel WC!

Se “Il WC sarà sempre pulito e profumato con questa miscela fai da te” è stato utile, lo sarà altrettanto l’articolo “Come mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno”.