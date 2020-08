Il vino rosso fa bene al cuore? Per molto tempo si è creduto che consumare un bicchiere di vino al giorno faccia bene al cuore. A smentire questo mito, uno studio prospettico pubblicato sul Journal of the American Medical Association. I soggetti dell’esperimento sono stati 800 adulti anziani residenti in comunità. Le conclusioni che vi sono state tratte non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio: il resvaratrolo contenuto nel vino non ha alcuna incidenza sulle malattie cardiovascolari. Di conseguenza, se ne evince che un bicchiere di vino al giorno ”non leva il medico di torno”. Tuttavia, analizziamo nel dettaglio questo falso mito, iniziando col cercare di capire da dove sia nato.

Il paradosso francese

In Francia l’incidenza di mortalità per malattie cardiovascolari è molto bassa nonostante il frequente consumo di alimenti ricchi in acidi grassi saturi. Molti indicano tutt’oggi l’abitudine di bere un bicchiere di vino come protettiva nei confronti dell’insorgere di tali patologie. Ciò ha indotto i produttori di vino a sfruttare questa credenza, priva di basi scientifiche, nelle proprie pubblicità. Numerosi gli slogan in proposito, i più noti negli anni ’80. Questa teoria ha contribuito a stimolare la scoperta di una serie di composti vegetali benefici noti come polifenoli, trovati nelle bucce dell’uva rossa e viola. In particolar modo, si è prestata attenzione al resveratrolo.

Il resveratrolo non fa bene al cuore, quindi neanche il vino rosso e… non solo

Abbiamo già risposto a questa domanda e, consultando lo studio sopra suggerito, si noterà l’assidua presenza di questa parola. Infatti, il resveratrolo è uno dei polifenoli di cui si è accennato. Proprio a questo nutriente si attribuisce la presunta capacità del vino rosso di ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari. Quindi, non solo il vino rosso ma tutti quanti gli alimenti che fino ad oggi erano stati indicati come capaci di schermare da queste patologie non sono in realtà capaci di farlo. Neanche il cioccolato, di cui a volte si decantano proprietà simili.

Quanto vino bisogna consumare al giorno?

Il consumo moderato, definito come un drink al giorno per donne sane e due drink al giorno per uomini sani, è considerato sicuro. Dopo i 65 anni anche gli uomini dovrebbero limitarsi ad un bicchiere di vino rosso al giorno, all’incirca 5 once (150 mL).

Quindi, bere sì, ma senza cercare giustificazioni!

