Inizia la stagione degli animaletti e insetti in casa. Le finestre si spalancano, il sole della bella stagione splende alto nel cielo e le nostre case vengono invase da formiche, api, ragni e altri insetti.

Se viviamo in zone verdi questo sicuramente sarà più frequente, ma potrebbe succedere anche in città. Fortunatamente non è ancora il periodo delle zanzare, ma questo, come ogni anno, arriverà. Quindi armiamoci di tutto il possibile per contrastarle ed evitare che ci pizzichino.

Con il caldo, però, arrivano anche i famosi moscerini della frutta. Questi sono degli insetti minuscoli che per l’essere umano sono innocui. L’unico loro problema è che sono ghiotti della frutta.

Quindi, quando questa è fuori sul tavolo, loro la puntano e iniziano a mangiarsela. E a noi poi rimane la frutta con tutti questi animaletti sopra. Ovviamente ci sono dei modi per evitare che questo accada.

I vari rimedi contro i moscerini della frutta

Fortunatamente ci sono vari rimedi che possiamo attuare per cacciare via i moscerini della frutta. Alcuni sono dei metodi naturali, i famosi rimedi della nonna. Altri, invece, coinvolgono l’uso di attrezzi di design e infine esistono anche prodotti di ultima generazione creati per questo.

Partiamo dall’oggetto di design. Questa è infatti una semplicissima mezzaluna di rete finissima che mettiamo sopra alla frutta. In questo modo i moscerini non riusciranno a entrare. È un po’ lo stesso concetto della zanzariera che mettiamo sulle finestre.

Poi ci sono i rimedi nuovi, quelli tutti tecnologici. Come ad esempio degli spray, oppure altri strumenti insetticidi. I moscerini sono attratti dalla frutta perché, con il tanto caldo, questa inizia a emanare un odore forte. Ed è proprio questo odore che attira i moscerini.

Il vino lo possiamo usare anche contro i moscerini della frutta e non solo per cucinare e sfumare i cibi

Dato che i moscerini sono attratti dagli odori forti, è necessario aggiungere un’alternativa con un odore più forte. Per questo motivo, in una ciotola o in un bicchiere da caffè versiamo del vino rosso. Copriamolo con la pellicola trasparente e poi, con uno stuzzicadenti, facciamo dei buchi sopra.

Così facendo, l’odore di vino rosso supererà quello della nostra frutta e i moscerini la lasceranno in pace, andandosi a concentrare sul vino. Ed ecco che il vino lo possiamo usare anche contro i fastidiosi moscerini che amano la nostra frutta.

